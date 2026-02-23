1 de marzo 2026
El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó el inicio de los procesos de una decena de obras para San Martín de los Andes, como parte de los anuncios realizados este domingo en el comienzo de sesiones de la Legislatura provincial, en un acto del que participó el intendente, Carlos Saloniti.
El mandatario provincial detalló que este año el Estado neuquino avanzará con la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus; un natatorio cubierto climatizado; la pavimentación de los callejones de Torres y de Gingins; tres rotondas sobre la Ruta Nacional 40; la Casa para Adultos Mayores; y el Centro de Salud en Cordones del Chapelco.
Además, confirmó que en Semana Santa se inaugurarán las obras de ampliación del aeropuerto Aviador Carlos Campos.
En su discurso de apertura del 55° período de sesiones ordinarias de la Legislatura, Figueroa anunció que “en el primer semestre se licitará la pavimentación del Acceso Alternativo Norte a San Martín de los Andes, con una inversión de 6 millones de dólares”.
También confirmó que se asfaltarán los callejones Torres y Gingins y se construirán rotondas sobre la Ruta Nacional 40 para crear un ingreso más seguro, redistribuir el tránsito y reducir la congestión y los accidentes.
En enero pasado, el gobernador neuquino había anunciado en nuestra ciudad que “la Provincia está en condiciones de financiar el mejoramiento y asfaltado del Callejón Gingins y del Callejón de Torres hasta su conexión con la Ruta Nacional 40, dos corredores clave para el tránsito cotidiano y el desarrollo urbano de la localidad”.
El proyecto –agregó en ese momento- también contempla la construcción de tres rotondas sobre Ruta Nacional 40, en sitios considerados estratégicos: callejón de Bello, calle Molina Campos y callejón de Torres.
El mandatario calificó estas obras como “indispensables para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en accesos muy utilizados”.
En su discurso ante la Legislatura de este domingo, el mandatario provincial afirmó, además, que en el segundo semestre se licitará la nueva Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad, un edificio de 6.800 metros cuadrados con 16 dársenas y con una inversión de 16 millones de dólares. “En ambos proyectos (la terminal y los callejones) estamos a la espera de los permisos del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes”, manifestó.
“Vamos a construir en San Martín de los Andes una pileta semiolímpica cubierta y climatizada”. “Que cofinanciaremos junto a los municipios”.
En materia de Salud, Figueroa explicó que, en lo que va de su gestión, se inauguraron 14.215 metros cuadrados de obras sanitarias y consideró que 2026 “va a marcar la consolidación del rumbo del sistema de salud”.
En este sentido, confirmó que se construirá el nuevo centro de salud en Chacra 30, además de otros espacios similares en otros puntos de la provincia.
El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, había adelantado al intendente Saloniti que el nuevo edificio tendrá nueve consultorios, sala y equipos de rayos, ecografía y laboratorio, además de los servicios necesarios para ser un centro de Alta Complejidad dentro del sistema provincial de atención primaria de la salud.
Este domingo, el gobernador Figueroa también confirmó que comenzarán los estudios sobre el plan director y el proyecto ejecutivo de ampliación de una de las plantas de tratamiento de nuestra ciudad.
“La gestión del agua ha sido uno de los pilares fundamentales del modelo neuquino”, dijo.
Tras mencionar que el Plan Provincial de Saneamiento contará este año con una inversión adicional de 82 mil millones de pesos, con plantas nuevas o ampliaciones en varias localidades, Figueroa confirmó el “inicio del plan director y proyecto ejecutivo de ampliación de la planta de tratamientos de San Martín de los Andes”.
