Política

6 de abril 2026

SECUESTRO HISTORICO DE DROGAS EN LA CIUDAD Y LA DETENCION DE DOS PERSONAS, UNO DE ELLOS EL ABOGADO DEL PRINCIPAL IMPLICADO

Por Graciela Vázquez Moure

En conferencia de prensa policía de la provincia, la justicia y el municipio, dieron más detalles del allanamiento iniciado por delitos y robos en la ciudad, que derivó en el hallazgo mayor. Secuestro de 10 kilos de droga entre cocaína y marihuana.

Además armas de distinto calibre y la posterior detención en un hotel céntrico del abogado del principal implicado. El profesional es conocido en nuestra ciudad por una causa de hace años que impactó en la sociedad.

Una investigación que puede derivar en sorprendentes datos, porque los celulares secuestrados tienen información que según dijo el fiscal general tienen importancia no solo para la causa sino otros signos de quien trae la droga a la ciudad, que sin duda es una materia pendiente desde hace décadas.

El fiscal general dijo “Todos los celulares van a ser peritados, porque ahí hay nombres, hay teléfonos, hay chats, hay videos, conversaciones, y a nosotros nos interesa también saber quién trae la droga a San Martín de los Andes”, señaló Gerez, Agregó que “hemos firmado un convenio con la Justicia Federal, con la Fiscalía Federal, para hacer un trabajo conjunto en el seguimiento de estos celulares”.

Como se informó el domingo unos 10 kilogramos de cocaína y marihuana, armas de grueso calibre, 12 millones de pesos y 1350 dólares en billetes fueron secuestrados en San Martín de los Andes durante operativos que derivaron, además, en la detención de dos personas.

El secuestro de la droga, dinero, armas, celulares, herramientas y otros elementos se produjo en una vivienda del barrio Las Rosas de nuestra ciudad durante un operativo que derivó en “un secuestro histórico en nuestra provincia”, según el balance preliminar que realizó el fiscal general de la provincia, José Gerez.

El material secuestrado fue exhibido este domingo durante una conferencia de Prensa de la que participaron el fiscal general de la provincia, José Gerez; el jefe de la policía del Neuquén, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez; el intendente municipal, Carlos Saloniti; el jefe de fiscales de la IV Circunscripción Gastón Ávila y la fiscal del caso, Inés Gerez.

“Esto representa el secuestro más importante de nuestra provincia desde que el gobernador, Rolando Figueroa, anunció la provincialización de la lucha contra el tráfico de drogas”, reafirmó Gerez, quien agradeció el trabajo mancomunado entre la Fiscalía, la Justicia, la Policía, el Ministerio de Seguridad.

“Llevamos apenas un año desde que la ley provincial habilitó al Estado neuquino a tener la potestad sobre estos procedimientos, que antes eran de jurisdicción federal. Esto coloca a Neuquén a la vanguardia de la lucha contra el microtráfico a nivel nacional”, sostuvo el fiscal general.

La investigación comenzó hace un año por delitos contra la propiedad, robos y hurtos y concluyó con este secuestro, aunque la Fiscalía informó que continúa las actuaciones con la investigación y la trazabilidad de la droga secuestrada.

La fiscal Inés Gerez destacó “la conexidad de los delitos” ya que “la droga está íntimamente relacionada con la mayoría de los delitos que se cometen en la provincia” y puso como ejemplo que, en el último año, en el contexto de lucha contra el microtráfico, “se ha logrado reducir el 27,5% de los delitos conexos a la venta de drogas y un 16,3% en los delitos en general”.

El jefe de fiscales de nuestra región, Gastón Ávila, informó que este sábado fue detenida “la persona que estaba siendo ampliamente buscada, que se entregó en medio de importantes medidas de seguridad para impedir que pudiera huir de la zona”. Informó, además, que momentos más tarde “procedimos a realizar otra detención en un hotel céntrico de la ciudad, donde encontramos a su propio abogado y que tenía en su poder otra arma de fuego prohibida y de guerra y más estupefacientes”.

Ávila detalló que “los casi 5 kilogramos de marihuana y otros 5 kilogramos de cocaína tienen un valor de mercado en la calle de aproximadamente 350 millones de pesos”, ya que estamos hablando de “miles de dosis que salen de la calle”.

El fiscal Gerez informó que fueron incautados 12 millones de pesos y 1.350 dólares, en billetes, y que resta investigar las billeteras virtuales. Recordó que la ley provincial 3488 establece la distribución del dinero y otros bienes incautados en operativos contra la droga: el 50% de lo que se incauta es para el Ministerio de Seguridad, para mejorar el trabajo policial; el 25% es para el fortalecimiento de planes de salud y de rehabilitación, y el otro 25% para el Poder Judicial, para capacitar al personal y comprar tecnología.