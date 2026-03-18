20 de marzo 2026
por graciela
La Provincia adjudicó la obra del Centro de Formación Profesional 19
La inversión supera los 7.451 millones de pesos y el plazo de ejecución será de 510 días corridos.
Se trata de un espacio de formación laboral que tiene décadas de experiencia en nuestra ciudad. Siempre en un espacio precario, reclamos que nunca fueron escuchados, y esta semana se conoció la adjudicación del nuevo edificio.
La Provincia adjudicó la construcción del nuevo edificio del Centro de Formación Profesional (CFP) 19, una obra clave para fortalecer la educación técnica en la región de los Lagos.
La inversión supera los 7.451 millones de pesos y el plazo de ejecución será de 510 días corridos.
Mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa, fue adjudicada a la empresa Blackhall Construcciones S.R.L, tras un proceso donde se evaluaron dos ofertas.
El nuevo edificio del CFP 19 representa un paso más en un proceso que se viene gestando desde 2025, cuando el ministerio de Infraestructura aprobó la documentación técnica y autorizó el llamado a licitación con un presupuesto oficial inicial cercano a los 6.800 millones de pesos.
Permitirá dar respuesta a la creciente demanda de formación laboral en San Martín de los Andes.
Actualmente, el centro de formación funciona en instalaciones que resultan limitadas para la cantidad de estudiantes y la diversidad de cursos que se dictan. El nuevo edificio permitirá ampliar la capacidad, mejorar las condiciones de enseñanza y sumar espacios adecuados para prácticas específicas.
La obra responde a la política provincial de fortalecimiento de la educación técnica y la capacitación en oficios, con el objetivo de acompañar el desarrollo productivo y generar más oportunidades de empleo en la región de los Lagos.
20 de marzo 2026
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