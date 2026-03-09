16 de marzo 2026
Y VAN…
LA MEDIDA BUSCA REDUCIR SINIESTROS VIALES
LOS PRINCIPALES LUGARES MÁS PREOCUPANTES SON LA RUTA PROVINCIAL 7, LA RUTA NACIONAL 40 Y LA RUTA DE LOS SIETE LAGOS
Por Graciela Vázquez Moure
Décadas hablando del mismo tema. Recorredores contratados, controles desde el municipio, campañas de concientización, te puedo contar que hace al menos más de dos décadas que se trata el tema. Ni hablar cuando los caballos sueltos provocan un accidente en la ruta, generalmente en la de los Siete Lagos.
Continuamente se comunica desde prensa del municipio que hay animales sueltos sobre la ruta 40. Allí van los guardas ambientales a retirarlos, en general son caballos.
Hace 20 años desde el municipio, recuerdo estaba como intendente Jorge Carro, se hizo un proyecto de pagar a recorredores, en general eran de las comunidades mapuches, muchos de los animales son de sus tierras, pero tampoco dio resultado.
Los privados en general tienen alambradas sus viviendas, pero igual se han escapado en los últimos meses caballos de distintos predios.
Son un peligro para las personas y para los animales. Sin duda.
Ahora desde el gobierno de Neuquén, a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, se intensificó un operativo para retirar animales sueltos en rutas, secuestrándolos y aplicando multas a sus dueños. La medida busca reducir siniestros viales, permitiendo al Estado confiscar animales no reclamados en 48 horas.
Esto dijo la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, explicó que se implementará un plan de operativos para capturar animales sueltos en rutas provinciales y nacionales. Señaló que la responsabilidad es de los propietarios y que, si no reclaman los animales en 48 horas, pasarán a ser propiedad del Estado.
Si una persona tiene animales debe garantizar determinadas condiciones para su cuidado. No se puede responsabilizar al Estado si los animales están sueltos”, sostuvo.
El plan contempla dos modalidades de intervención. Por un lado, operativos a partir de denuncias o avisos sobre animales sueltos, que activarán el despliegue de unidades de captura. Por otro, operativos programados en los lugares donde ya se detectó una mayor recurrencia de estos hechos.
Ortiz Luna detalló que inicialmente se realizará una semana de difusión para informar a productores y crianceros sobre el alcance de las medidas. Durante ese período se notificará a los propietarios de animales, sin distinción de cantidad de ganado o si cuentan con señal identificatoria.
En caso de detectar animales sueltos, se labrarán multas al propietario y los ejemplares serán capturados. Si el dueño aparece dentro de las 48 horas deberá pagar la sanción correspondiente para recuperarlos. En caso contrario, los animales pasarán a ser propiedad del Estado, que podrá disponer su donación o decomiso.
Para llevar adelante los operativos participarán distintas áreas provinciales junto a la policía rural y personal de Fauna, que cuentan con experiencia en la captura de animales. Además, se utilizarán corrales móviles para resguardarlos mientras se realiza la evaluación veterinaria correspondiente.
16 de marzo 2026
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