6 de marzo 2026
HUBO SEIS DEMORADOS EN VILLA TRAFUL.
SOLO UNO ES NEUQUINO, EL RESTO ERA DE SANTA FE, ENTRE RIOS, LA PAMPA Y BUENOS AIRES
Además de la comisaría 23 y el comando radioeléctrico de San Martín de los Andes
Un operativo realizado en la zona de la Ruta Provincial N° 63, a la altura del kilómetro 5, permitió demorar a seis hombres mayores de edad, como parte de una investigación por presunta caza ilegal de animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin autorización.
Durante controles de rutina realizados con drones, se detectó a dos hombres caminando en actitud de caza en un sector donde no existen cotos habilitados. Inmediatamente, se activó un operativo de búsqueda y seguimiento para aprehender a las personas.
El procedimiento se desarrolló con la participación de personal de Guardafauna de la Provincia, del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), de la División Criminalística, además de efectivos de la Comisaría N°23 y del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes.
Según se informó, solo uno de los involucrados es oriundo de la provincia del Neuquén, mientras que los demás registran domicilio en las provincias de Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y Buenos Aires.
En el lugar se secuestraron diversos elementos como astas y cabezas de ciervo colorado, restos óseos y cortes de carne del animal faenado. Además, se incautaron armas, municiones, equipos de comunicación, herramientas y prendas de vestir de tipo camuflado.
Entre los elementos retenidos se destacan un fusil calibre .300 Winchester Magnum con mira telescópica, una pistola Steyr modelo S9 y 261 cartuchos de distintos calibres.
También se hallaron equipos electrónicos, binoculares, linternas, serruchos y otros elementos presuntamente utilizados para la actividad de caza.
De acuerdo con la información policial, una de las cabezas de ciervo colorado secuestradas -con ocho puntas- coincidiría con medios de prueba previamente incorporados a la investigación.
En el exterior de la propiedad se encontraban tres vehículos -una camioneta Volkswagen Amarok, un Volvo C30 y una camioneta Toyota Hilux- cuyos propietarios autorizaron su requisa, lo que permitió secuestrar otros elementos vinculados a la causa.
Por disposición del Ministerio Público Fiscal y tras el examen médico correspondiente, los involucrados fueron notificados de la causa en sede policial. El procedimiento finalizó la Comisaría N°51 de Villa Traful.
1 de marzo 2026
Avanzarán con la construcción de la nueva terminal de ómnibus. Mencionó la pavimentación de los callejones de Torres y Gingins La construcción de una pileta semiolímpica climatizada Las tres rotondas sobre la ruta 40 y otros proyectos que se desarrollarán en el año que comienza El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó el inicio de los procesos de una decena de obras para San Martín de los […]
27 de febrero 2026
Al dejar inaugurado el período ordinario de sesiones en el Concejo Deliberante, el intendente Carlos Saloniti presentó su informe de gestión del año pasado y adelantó los ejes principales del actual. Confirmó la pavimentación de calles en El Arenal, Chacra 4 y Los Radales; el mejoramiento integral de playones en Vamep, Sarmiento y El Arenal; la finalización de los vestuarios para la Liga de Fútbol y la construcción de nuevas […]
26 de febrero 2026
Permítanme que ponga en duda algunos conceptos Por Graciela Vázquez Moure En la última presentación del Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Movilidad Urbana y Código de Planeamiento Urbano” se dieron números de crecimiento de la ciudad. Se dijo entre otras cosas que la ciudad cada 10 años incrementa su población en el doble. Los números de los censos desde 1991 al último 2022, dan otra información. Generalmente estadísticamente la […]
23 de febrero 2026
LA ESCUELA 313 EN PLENA CONSTRUCCION DESPUES DE 30 AÑOS DEL PRIMER EDIFICIO QUE ERA PROVISORIO Por Graciela Vázquez Moure Fue en marzo de 1995 cuando se inauguró la Escuela 313 en la Vega San Martín. Fue Luz Sapag, intendenta en ese momento quien trajo los paneles y estructura de lo que eran galpones en Alicura, cuando se hizo la represa, Claro que era algo provisorio hasta tanto se hiciera […]