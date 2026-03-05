Política

6 de marzo 2026

TOLERANCIA CERO OPERATIVO POR CAZA ILEGAL

HUBO SEIS DEMORADOS EN VILLA TRAFUL.

SOLO UNO ES NEUQUINO, EL RESTO ERA DE SANTA FE, ENTRE RIOS, LA PAMPA Y BUENOS AIRES

El procedimiento se desarrolló con la participación de personal de Guardafauna de la Provincia, del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), de la División Criminalística.

Además de la comisaría 23 y el comando radioeléctrico de San Martín de los Andes

Un operativo realizado en la zona de la Ruta Provincial N° 63, a la altura del kilómetro 5, permitió demorar a seis hombres mayores de edad, como parte de una investigación por presunta caza ilegal de animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin autorización.

Durante controles de rutina realizados con drones, se detectó a dos hombres caminando en actitud de caza en un sector donde no existen cotos habilitados. Inmediatamente, se activó un operativo de búsqueda y seguimiento para aprehender a las personas.

El procedimiento se desarrolló con la participación de personal de Guardafauna de la Provincia, del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), de la División Criminalística, además de efectivos de la Comisaría N°23 y del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes.

Según se informó, solo uno de los involucrados es oriundo de la provincia del Neuquén, mientras que los demás registran domicilio en las provincias de Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y Buenos Aires.

En el lugar se secuestraron diversos elementos como astas y cabezas de ciervo colorado, restos óseos y cortes de carne del animal faenado. Además, se incautaron armas, municiones, equipos de comunicación, herramientas y prendas de vestir de tipo camuflado.

Entre los elementos retenidos se destacan un fusil calibre .300 Winchester Magnum con mira telescópica, una pistola Steyr modelo S9 y 261 cartuchos de distintos calibres.

También se hallaron equipos electrónicos, binoculares, linternas, serruchos y otros elementos presuntamente utilizados para la actividad de caza.

De acuerdo con la información policial, una de las cabezas de ciervo colorado secuestradas -con ocho puntas- coincidiría con medios de prueba previamente incorporados a la investigación.

En el exterior de la propiedad se encontraban tres vehículos -una camioneta Volkswagen Amarok, un Volvo C30 y una camioneta Toyota Hilux- cuyos propietarios autorizaron su requisa, lo que permitió secuestrar otros elementos vinculados a la causa.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal y tras el examen médico correspondiente, los involucrados fueron notificados de la causa en sede policial. El procedimiento finalizó la Comisaría N°51 de Villa Traful.