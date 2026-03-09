9 de marzo 2026
El Parque Nacional Lanín informa sobre los avances en la implementación del Plan de Acción para la recuperación del área afectada por el incendio en el sector Waka Mamuil – Valle Magdalena.
En articulación con la Agencia de Producción de la Provincia del Neuquén, INTA, comunidades Painefilu, Chiquilihuin y Linares, y con la participación del Ejército Argentino y la Asociación Amigos de la Patagonia, se acordó la construcción de aproximadamente 7.500 metros de alambrado estratégico para proteger las zonas más sensibles y favorecer la regeneración natural del bosque.
Los cierres contemplan: 1.500 metros en el sector Laguna Escondida; 4.000 metros desde Cañadón Chico hasta Tranquera Varas; y 3.000 metros desde Tranquera Varas hasta la cabecera de Laguna Waka Mamuil.
Estas obras son condición acordada en el Comité de Gestión de la Veranada para el ingreso del ganado, permitiendo resguardar áreas quemadas de la herbívora y disminuir la presión sobre suelos y renovales.
Durante septiembre se realizaron recorridas técnicas interinstitucionales para redefinir trazas en terreno.
Entre el 20 y 24 de octubre, brigadistas ICE junto a productores efectuaron la apertura de fajas en Laguna Escondida (600 m) y Laguna Waka Mamuil (1.500 m).En noviembre se concretó el operativo de traslado de 870 postes hasta el puente Malleo, con apoyo logístico del Ejército Argentino (40 efectivos, camiones y unimog), Provincia, INTA y comunidades.
Posteriormente, se distribuyeron 1.000 kg de alambre AR, torniquetas y 2.700 varillas financiadas en el marco del Proyecto Pewen.
Entre el 6 y 12 de diciembre se inició el posteo en terreno, alcanzando aproximadamente 4.000 metros ejecutados:
– En el sector Awkapan se construyeron 1.700 de los 2.620 metros previstos, lo que permitió autorizar el ingreso a la veranada, resguardando las zonas más vulnerables.
– En el sector Painefilu–Chiuquilihuin se completaron 2.700 de los 3.954 metros proyectados en Cañadón Chico. Asimismo, se avanza en Laguna Escondida, área de difícil acceso donde se prevén 1.645 metros adicionales.
La continuidad de obra queda sujeta a la llegada de materiales gestionados ante la Provincia.Estas acciones representan un paso fundamental para la restauración ecológica, la protección de nacientes y mallines, y el fortalecimiento del trabajo conjunto con las comunidades, reafirmando el compromiso institucional con la conservación y el uso sostenible del territorio.
