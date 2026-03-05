5 de marzo 2026
Con la inauguración del sitio que recuerda a las víctimas, se realizó el homenaje a los pioneros del Cerro Chapelco
Por Graciela Vázquez Moure
El hecho fue silenciado durante décadas, se cumplieron este 5 de marzo 47 años de un accidente trágico que terminó con la vida de 17 trabajadores del cerro Chapelco, cuando el micro que los traía cayó al lago Lácar.
Durante un largo tiempo, este tremendo hecho que enlutó a una comunidad, se mantuvo en silencio.
Y por esas cosas de la vida hace unos pocos años, comenzó a visibilizarse, Lidia Mora, que integra el Parque Nacional Lanín tuvo mucho que ver en esta nueva etapa de un hecho trágico que involucró a Sebastián Manríquez su esposo, uno de los sobrevivientes.
Las heridas muchas veces no cierran, pero cuando se comparten toman otra dimensión, el abrazo, el recuerdo entre todos, los familiares que se sienten reconocidos en el dolor, los homenajes y este año un espacio construido por el Municipio, cierra el círculo porque es parte del respeto a esos nombres que forman parte de la placa que hace unos años se instauró en el lugar, ellos eran trabajadores y vecinos de San Martín de los Andes.
Y es así que este 5 de marzo los sobrevivientes, familiares y autoridades rindieron homenaje a las 17 víctimas fatales del ómnibus que trasladaba a los trabajadores pioneros del Cerro Chapelco, que este año contó con la inauguración del sitio ubicado en el lugar del accidente.
El acto se realizó en el sitio donde se levanta una placa con los nombres de las vecinas y vecinos fallecidos, en un espacio especialmente construido por el Municipio a sugerencia de los familiares y amigos de las víctimas.
La ceremonia fue acompañada por el intendente municipal, Carlos Saloniti; la intendenta del Parque Nacional Lanin, Ana María de las Nieves Aquin, autoridades de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, y concejales.
La profesora Lidia Mora pronunció palabras emotivas que rescataron la importancia de homenajear a aquellos pioneros trabajadores del Cerro, y recordar también a familiares y amigos que hace 47 años perdieron a sus seres queridos.
En representación de las familias, hablaron Raúl Vidal y Claudia Saavedra. El cantautor Israel Prieto interpretó Zamba del Lago y la Memoria, canción escrita por Lidia Mora, con arreglos y música del propio Israel Prieto.
Tras la inauguración del nuevo espacio, fueron recordados con un minuto de silencio, un aplauso cerrado y flores lanzadas al lago:
– Ernesto Cofré– Bernabé Cheuquepan– José Anadur Durán Toloza– Hugo Eduardo Egea– Simón Larenas Pasmiño– Inés del Carmen Pino Contreras y su hijita María Inés Aguilar Pino– Luis Alberto Prieto– José Hernán Rivas Acuña– Héctor Alejandro Roa Garcés– José Bernardo Roz– Rubén Antonio Saavedra– Domingo Saavedra Navarrete– Julio del Carmen Valderrama– José Galindo Vázquez– Remigio Jaramillo Tagle– Silvia Emilce Velozo
También se hizo mención a los sobrevivientes José Aguilar, Hernán Prieto, Norberto Cortez, Rodolfo Cardozo, Sebastián Manríquez, José Saavedra, Delmar Ferreyra, Juan Carlos Agüero, Lorenzo Caifil, José Cofré, Juan Ferrada, Domingo Saavedra, Hernán Saavedra, Alberto Egea, Luzmira Riquelme, Juan Reynoso, Héctor Quilodrán y Daniel Ferrada.
