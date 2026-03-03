Sociedad

3 de marzo 2026

NOTICIAS DE NEWENCHE

El huemul que hace casi tres meses visitó barrios de la ciudad y finalmente fue llevado a un espacio donde se lo monitorea y cuida.

Así lo informó este martes el Parque Nacional Lanín, recordando que hace un año y como parte de una estrategia de recuperación y fortalecimiento poblacional de la especie en el marco del Proyecto Huemul del Parque Nacional Lanín, llegó al área protegida “Newenche”.

Actualmente, Newenche se encuentra en muy buen estado de salud.

Su evolución es monitoreada de manera diaria por los equipos técnicos del Parque Nacional Lanín y de la Reserva Biológica Huilo Huilo; mediante seguimiento en terreno, evaluaciones periódicas y control de variables clave para su adaptación.

El trabajo conjunto entre ambas instituciones forma parte de una estrategia de conservación a largo plazo, cuyo objetivo es restablecer una población estable de huemul en el Parque Nacional Lanín, fortaleciendo la conectividad ecológica y la conservación de esta especie emblemática de los bosques andino-patagónicos.

En el Proyecto Huemul continuamos trabajando para consolidar este proceso, que constituye un paso fundamental en la recuperación del huemul en la región.