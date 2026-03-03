3 de marzo 2026
El huemul que hace casi tres meses visitó barrios de la ciudad y finalmente fue llevado a un espacio donde se lo monitorea y cuida.
Así lo informó este martes el Parque Nacional Lanín, recordando que hace un año y como parte de una estrategia de recuperación y fortalecimiento poblacional de la especie en el marco del Proyecto Huemul del Parque Nacional Lanín, llegó al área protegida “Newenche”.
Actualmente, Newenche se encuentra en muy buen estado de salud.
Su evolución es monitoreada de manera diaria por los equipos técnicos del Parque Nacional Lanín y de la Reserva Biológica Huilo Huilo; mediante seguimiento en terreno, evaluaciones periódicas y control de variables clave para su adaptación.
El trabajo conjunto entre ambas instituciones forma parte de una estrategia de conservación a largo plazo, cuyo objetivo es restablecer una población estable de huemul en el Parque Nacional Lanín, fortaleciendo la conectividad ecológica y la conservación de esta especie emblemática de los bosques andino-patagónicos.
En el Proyecto Huemul continuamos trabajando para consolidar este proceso, que constituye un paso fundamental en la recuperación del huemul en la región.
23 de febrero 2026
LA ESCUELA 313 EN PLENA CONSTRUCCION DESPUES DE 30 AÑOS DEL PRIMER EDIFICIO QUE ERA PROVISORIO Por Graciela Vázquez Moure Fue en marzo de 1995 cuando se inauguró la Escuela 313 en la Vega San Martín. Fue Luz Sapag, intendenta en ese momento quien trajo los paneles y estructura de lo que eran galpones en Alicura, cuando se hizo la represa, Claro que era algo provisorio hasta tanto se hiciera […]
10 de febrero 2026
Fue uno de los procedimientos importantes del año pasado, la detención de 9 personas dedicadas al comercio de estupefacientes en la ciudad. La banda contaba con puntos de venta en Gobernadores Neuquinos y Chacra 30. Desde la defensa de los involucrados intentaron que la causa pasara a la justicia federal. A partir de un planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), un Tribunal de Impugnación confirmó la competencia de la […]
6 de febrero 2026
Por Graciela Vázquez Moure La denuncia acompañada de un informe de la Defensoría del Pueblo sacó nuevamente a relucir la situación de un grupo de personas que se encuentran en situación de calle, usurpan espacios, generan preocupación entre los vecinos y que lamentablemente, las adicciones al alcohol y otras sustancias provocan un deterioro en ellos que cada vez se profundiza más. No es nuevo. Hace décadas terminaban muchos muriendo por […]
5 de febrero 2026
FUE EN EL AEROPUERTO CHAPELCO-AVIADOR CARLOS CAMPOS Le encontraron Tusi, LSD, MDMA y cocaína en un bolso: fue condenado en menos de 24 horas El Ministerio Público Fiscal (MPF) logró en menos de 24 horas, la condena de una persona a la que le encontraron éxtasis, Tusi, LSD y cocaína en un bolso que fue controlado en el aeropuerto de San Martín de los Andes. La condena se determinó ayer, en menos […]