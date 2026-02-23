Política

23 de febrero 2026

UNA OBRA AÑOS ESPERADA COMENZO RECIEN EN ENERO Y NO ESTARA TERMINADA HASTA FINES DE MAYO

LA ESCUELA 313 EN PLENA CONSTRUCCION DESPUES DE 30 AÑOS DEL PRIMER EDIFICIO QUE ERA PROVISORIO

Por Graciela Vázquez Moure

Fue en marzo de 1995 cuando se inauguró la Escuela 313 en la Vega San Martín.

Fue Luz Sapag, intendenta en ese momento quien trajo los paneles y estructura de lo que eran galpones en Alicura, cuando se hizo la represa,

Claro que era algo provisorio hasta tanto se hiciera un edificio final.

Como siempre ocurre en nuestro país, lo provisorio se extiende por décadas.

La escuela tuvo deficiencias a lo largo de estos 30 años, denuncias de filtración de agua, paneles que se caían, problemas de seguridad eléctrica, en fin se fueron haciendo parches, y fueron generaciones que terminaron la primaria en esa estructura que ahora fue derrumbada para construir una nueva,

Desde el Sur Digital estuvo en el lugar, la empresa Araneda fue la adjudicada para la construcción por el CPE.

Y dialogamos con el inspector de la obra que gentilmente nos informó que en enero se empezaron los trabajos. Al parecer al no desocupar las instalaciones el comienzo se demoró, pero la empresa fue armando la estructura que es con bases de aluminio, construcción en seco como se hace en muchos casos en estos momentos.

El proceso es de renovación integral, general, como se puede ver en las imágenes.

Los trabajos incluyen el reemplazo de la cubierta del techo, la eliminación de lima hoyas, la modernización de sanitarios, la ampliación de la cocina, la instalación de nuevos cielorrasos y sistemas eléctricos, además de mejoras en accesibilidad y jerarquización del acceso principal.

Al comenzar se encontraron con algunos imprevistos entre ellos cuestiones de instalaciones de servicios, que se están abordando.

Recién para fines de mayo se estima que podría concluirse, aunque no se descarta que sea mayor el tiempo de finalización.

Y claro, comienza el ciclo lectivo y se comunicó desde el Ministerio de Educación el esquema de organización previsto para el inicio del ciclo 2026. Las familias ya están informadas, nos comunicaron desde los directivos de la escuela, pero la información de esa distribución la puede dar el Distrito IX o supervisión.

La comunicación oficial, firmada digitalmente por la ministra María Soledad Martínez, subraya el compromiso de la cartera provincial con la mejora de la infraestructura escolar y la necesidad de acordar con las familias y el equipo de conducción las condiciones en que se desarrollará el comienzo de clases.

Claro la realidad es que no había muchas opciones, un mes antes o un mes después hacer un edificio nuevo demanda al menos 6 meses de obra, por lo que el cronograma de educación y la ubicación del alumnado era inevitable.

Es una realidad, después de 30 años la Escuela 313 tendrá un edificio nuevo, dejando atrás la estructura provisoria que de todas maneras sirvió a pesar de todas las anomalías que hemos conocido.

En la próxima nota daremos la información que nos defina dónde comenzarán el nuevo ciclo 2026 los alumnos que ingresan y los que continúan con el nivel primario.