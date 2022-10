Turismo

17 de octubre 2022

PIDEN OBRAS PARA LOGRAR MAS VUELOS

Por Graciela Vázquez Moure

Hace unos días se conoció la reunión con una aerolínea privada mantenida por el intendente Saloniti, el presidente de la Asociación Gastronómica Hotelera y el secretario de turismo de San Martín de los Andes.

La gestión se centró en JetSmart y también se avanzó con Flybondi, con muy buenas expectativas, pero siempre falta algo para poder avanzar y en este caso son las obras que requiere el aeropuerto Chapelco-Aviador Carlos Campos para poder recibir más aeronaves.

Se sabe que en este momento no hay pasajes en Aerolíneas Argentinas, debido a la reducción de las frecuencias, mientras el turismo, los congresos y las distintas propuestas de eventos siguen, la posibilidad de viajar en avión se reduce.

Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) en declaraciones públicas destacó «con JetSmart y Flybondi en la Feria Internacional de Turismo para abrir vínculos para que lleguen a San Martín de los Andes», pero advirtió que «existe una traba a nivel tecnológico» y es en este caso el Estado el que debe intervenir para dar solución a las falencias.

San Martín de los Andes casi no tiene temporadas bajas, en las que el turismo decrece a niveles que otros años se veía, ahora disminuye pero el flujo sigue siendo alto, pudo verse este último fin de semana con el Congreso de Cuidado Paliativos, que atrajo a 460 personas, con el encuentro de motoqueros, 300 personas, y el turismo clásico que no solo no decae sino que crece.

Se necesita reforzar la infraestructura en todos los sectores, una realidad en que la ciudad siempre se destacó, pero siempre es necesario sostener y ampliar. Además otro punto clave es el estado de la ruta 40 en toda su extensión y las obras necesarias en los caminos de los distintos circuitos turísticos.

Ya comenzó la senda recretativa hacia Catritre, un proyecto de Parques Nacionales que demandará 180 días, una idea que lleva años en carpeta y que finalmente logró financiamiento. La obra bordea todo el lago Lacar y será de gran atractivo.

Los fines de semana largos hacen que el turismo se sitúe en un 70% de ocupación, en general, y esto también contribuye a la economía de la ciudad, pero la infraestructura y los servicios que brinda la ciudad cordillerana no solo no pueden decaer sino que deben crecer teniendo en cuenta la realidad que desde hace dos temporadas se observa.