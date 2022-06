Más Artículos

24 de junio 2022

El miércoles 29 de junio comienza la temporada de esquí. Así lo acaba de comunicar la empresa Chapelco Ski Resort .De esta forma el próximo miércoles San Martín de los Andes y el centro invernal inician la temporada invierno 2022.

14 de junio 2022

Lo confirmó hoy el gobernador Omar Gutiérrez. El vuelo inaugural arribará a San Martín de los Andes ese día a las 6,50. El gobernador Omar Gutiérrez confirmó esta mañana que el primer vuelo de la temporada desde San Pablo (Brasil) al aeropuerto Chapelco arribará a San Martín de los Andes el próximo 6 de julio a las 6,50. El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, indicó que […]

9 de junio 2022

La firma fue entre la CAME, Federación Empresaria de Entidades Neuquinas y la Cámara de Comercio local. El proyecto lo presenta la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que avanza en el armado o mejoramiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA) y este jueves se firmó el convenio con San Martín de los Andes. ¿Cuál es la propuesta? Según explicó hace unos días Fabián Tarrío director del sector comercial de CAME el […]

27 de mayo 2022

LA DECISIÓN ESTÁ SUJETA A LA EVOLUCIÓN DEL CLIMA DE CONTINUAR LAS NEVADAS Y TENIENDO EN CUENTA LAS BAJAS TEMPERATURAS QUE COLABORAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA NIEVE EN LA MONTAÑA El fin de semana del 17 al 20 de junio, el viernes se conmemora la muerte del General Martín Miguel de Güemes y el 20 de junio, cae en lunes, el fallecimiento del General Manuel Belgrano. En virtud de […]

26 de mayo 2022

Por Graciela Vázquez Moure Hace dos semanas publicamos en Desde el Sur Digital, la nota en la que mostramos el estado del mirador Michael Rinke, ubicado en el camino hacia el ex hotel Sol. Recordamos que Rinke fue documentalista, fotógrafo, entre otras muchas cosas, vivió en la ciudad desde finales de la década del 80 y falleció en agosto del 2014. El lugar además de tener la escultura realizada por […]

