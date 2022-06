Turismo

9 de junio 2022

SALONITI FIRMO UN CONVENIO CON CAMARAS DE COMERCIO PARA UN CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO

La firma fue entre la CAME, Federación Empresaria de Entidades Neuquinas y la Cámara de Comercio local.

El proyecto lo presenta la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que avanza en el armado o mejoramiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA) y este jueves se firmó el convenio con San Martín de los Andes.

¿Cuál es la propuesta? Según explicó hace unos días Fabián Tarrío director del sector comercial de CAME el proyecto consiste en ver cada localidad y desarrollar la propuesta de acuerdo al lugar donde se realice.

“ Quizá se puede pensar en la uniformidad de las vidrieras, las asociatividad de los comerciantes es muy importante, hacer que la cartelería no sea invasora, que los calles estén soterrados (en lo posible), que no haya contaminación visual, que haya uniformidad en las veredas, que sean espacios iluminados, seguros y limpios”, entre otras propuestas.

CAME lo que hace es un proyecto para una ciudad y junto con la comuna y la cámara local, se ve si hace falta infraestructura, embellecimiento o mobiliario urbano, por ejemplo. El proyecto se arma en función a lo que sugieren los arquitectos que trabajan en el equipo de CAME, que son expertos en desarrollo urbano.

Se firma un convenio entre las partes (CAME, la intendencia y la cámara de comercio local) y se establecen las responsabilidades de cada uno. Por ejemplo, si hay cambios en la infraestructura es tarea del municipio, la cámara local ofrece el lugar para las reuniones y capacitaciones que hacemos con especialistas y CAME hace el seguimiento del proyecto. Cada ciudad tiene una impronta distinta, no es un proyecto uniforme, se adecua a la ciudad en la que se está interviniendo.

Son centros comerciales atractivos. Sobre todo, el de San Martín que está ya organizado.

El Municipio no adelantó todavía el proyecto, ni tampoco los tiempos en que se realizará la propuesta, solo se anunció esta primera etapa que es la firma del convenio entre el Municipio y las entidades.