Turismo

27 de diciembre 2021

ENERO CON UN 90% DE RESERVAS EN LA CORDILLERA Y LA NAVIDAD SUPERÓ EL 70%

En Neuquén se avecina una temporada de verano récord, dado que cuenta con un importante nivel de reservas en sus principales destinos turísticos. De acuerdo a datos relevados por el área de estadísticas del ministerio de Turismo, las reservas para el mes de enero llegan al 90% en los destinos turísticos más consolidados de la provincia, mientras que para la Navidad los destinos cordilleranos superaron el 70%.

Estos números de reservas, se corresponden con un alto nivel de preventa impulsado por PreViaje, dado que Neuquén se encuentra entre las provincias más elegidas como destino turístico dentro del programa. Además, se debe a las acciones de promoción realizadas por la provincia en conjunto con los municipios, lo cual posibilita que la ocupación vaya en aumento, de cara al verano.

Desde el ministerio de Turismo, se continúa reforzando el mensaje a los turistas para que realicen su viaje siempre con reserva previa, ya sea de alojamiento como de alquiler de vehículos y siempre en lugares habilitados, para garantizar una buena estadía y evitar malos entendidos.

Asimismo, desde el ministerio de Turismo se hace especial hincapié al turista en la tarea de prevención de incendios forestales. Es necesario extremar los cuidados, no prender fuego en zonas prohibidas y realizar las denuncias si ven que eso ocurre, porque la sequía persiste. No se pueden evitar los rayos, pero sí los asados en lugares no permitidos.

El cuidado de los bosques y no dejar basura en los distintos circuitos turísticos, es otra de las premisas.

Cabe mencionar que, dado que se espera el movimiento de miles de turistas, para garantizar la seguridad de todas las personas que transiten las rutas y caminos, se está ejecutando desde el gobierno el Operativo Pehuén, brindando un acompañamiento seguro a la hora de transitar las rutas neuquinas. Con puestos fijos y móviles de asistencia y prevención, se desplegarán operativos en puntos estratégicos de la provincia. También se realizarán controles de alcoholemia a toda hora, y se le dará continuidad al Operativo de vacunación en ruta, que ya se está llevando adelante en los puentes carreteros, la rotonda de Arroyito, Zapala, Piedra del Águila y San Martín de los Andes.