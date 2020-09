Turismo

Hostería Villarino. “Dicen que la naturaleza imita al arte, no, la naturaleza es arte” dice Marta Minujín cuando habla de la hostería que heredó de sus padres

Por Graciela Vázquez Moure

El lago Villarino une sus aguas por el río del mismo nombre con el lago Falkner, ubicado sobre la ruta de los Siete Lagos a 45 km de San Martín de los Andes, es uno de los lugares del mundo en el que la artista plástica Marta Minujín, dice que pasó los mejores momentos de su vida.

Es que la hostería Villarino fue de sus padres y allí desde niña pasó temporadas inolvidables.

Sus obras se pueden ver en los jardines de la pequeña hostería, ubicada sobre el lago Falkner en esa unión con el lago que dio nombre al lugar elegido por León Minujín, un médico rural que muchos antiguos pobladores todavía recuerdan.

Fue a principio de la década del 30, en el siglo pasado, cuando sus padres llegaron a este lugar de la Patagonia y en esa hermosa construcción, incluso se recluyeron cuando su hermano Luis Santino falleció de leucemia a los 21 años, Marta tenía tan solo 10 y según ha contado quedó relegada por el dolor que invadió tanto al médico como a su esposa.

Cuando le han preguntado sobre este lugar en el sur del país, no duda en responder: “Dicen que la naturaleza imita al arte. No, la naturaleza es arte. Con esas montañas yo no puedo competir. Es tan fuerte el paisaje que en ese lugar no puedo trabajar”.

Ama la Patagonia para ser una simple mujer de montaña, desde ir a comprar mermelada a caballo, estar en los bosques o disfrutar en los ríos de la zona. Marta Minujín siempre está consagrada al trabajo, pero cuando llega a la hostería Villarino, siente que es su lugar en el mundo y no puede competir con el entorno.

León Minujín compró esta propiedad a un poblador que cuentan que usaba un garfio a modo de mano derecha, mano que perdió por el ataque de un puma.

Marta llega a Villarino y siente que su fuerza cambia, que se fortalece con el entorno, con el paisaje “creo que es por estas cosas mías del sur por irme con los pobladores a cabalgar, dormir en la montaña cuando era adolescente, llevando ganado, todo eso es maravilloso y si pierdo ese lugar siento que me muero” ha dicho en diversas entrevistas.

No duda en repetir en cada reportaje que Villarino era la única libertad que tenía, “siempre sentí que el arte me había fortalecido, pero el analista me dijo que no, que el lugar del sur es lo que me da fuerza”.

Cuando habla de su soledad, la define como una “realidad metafísica”, y quizás sea la naturaleza en su máxima expresión lo que la une a la tierra.

“Creo que soy genial como Picasso”, dice a veces mientras recuerda que fue amiga de Dalí cuando vivió en París o de Warhol en Nueva York

Las gigantes expresiones del arte a través de sus obras la han posicionado en el mundo y tal vez esa extravagancia se diluye frente al lago Falkner en la hostería Villarino.

El lago Falkner y detrás el cerro Buque

Confiesa que en un momento de la vida cuando era niña sus padres no la querían, porque esperaban un varón y nació ella, esa pequeña que nadie imaginaba que sería una de las artistas plásticas destacadas del país y en el mundo.

Marta pasó en la hostería Villarino momentos muy importantes de su infancia, reconoce su amistad con integrantes de la comunidad Mapuche, son pobladores de la zona y allí conoció a su marido, Juan Carlos Gómez Sabaina de profesión economista, una unión de más de 60 años, al pie del cerro Buque, frente a la hostería se juraron amor eterno, un amor que perdura desde que ella falsificó a los 16 años su documento para poder casarse con él.

La hostería Villarino es un punto emblemático en la ruta de los Siete Lagos, su vegetación, sus flores silvestres son una presencia cada primavera y verano, y las esculturas hechas por la artista plástica son un ícono de esa ruta escénica que sorprende en cada estación del año.

Marta ha dicho que a Luis Santino su hermano, no lo quería porque era cazador, y las fotos con los ciervos que había matado le hacían daño, el joven murió a los 21 años.

Sigue amando el sur, la hostería que la cobijó desde los tres meses de vida y donde llega cada verano aunque en este lugar no crea, solo disfruta de los cielos patagónicos, de las montañas, del agua clara de los lagos, del bosque autóctono.

Quizás es este paisaje lo que calma su soledad, esa que como ella misma dice es “metafísica” y los recuerdos de dormir en la montaña sobre la montura de su caballo. Es que en este lugar sin duda, deja de ser la mujer exótica, para ser ella misma.