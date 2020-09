“Identificamos esta situación que se estaba dando al final de la jornada y hablamos con el concesionario del lugar sobre esta grave irregularidad. Fue algo aislado: no volverá a ocurrir”, expuso Gallardo. “Hace más de 40 días que trabajamos sin ningún inconveniente y exigiendo el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios a quienes llegan al centro de esquí”, agregó.

Sin embargo, el fiscal Fernando Rubio, inició un expediente por entender que “podría existir un delito”, ya que “no habría un cumplimiento de las políticas sanitarias vigentes” en la provincia y el país por el COVID-19. “Queremos determinar quiénes no tienen domicilio en San Martín de los Andes y cómo hicieron para llegar a esta localidad”, dijo el fiscal, que además indicó que siete personas de las que aparecen en el video fueron identificadas y notificadas. Dos de ellas residen en la capital provincial y, según versiones de los lugareños, podrían haber llegado con un permiso especial para el cuidado de un adulto mayor, al igual que muchos otros de los que estuvieron allí presentes.

Así es que este viernes se supo que el Ministerio de Turismo de Neuquén, comunicó la medida, que no solo es por no tener tapaboca, sino por la falta de cuidados que se puede ver en las imágenes, y sin duda el video viralizado colaboró para que se impartieran las sanciones.

La medida fue por no cumplir los protocolos y lo dispuesto en materia sanitaria en el marco del distanciamiento social que es la etapa por la que atraviesa San Martín de los Andes y las ciudades del sur de Neuquén que no tienen circulación del virus.

A esto hay que sumarle el personal que no se sabe si quedará sin trabajo, en una temporada en que a duras penas se puede sobrevivir.

Más Artículos

4 de septiembre 2020

Tal como se suponía el jueves, después del escándalo que provocó el video de un irresponsable que además de violar las reglas sanitarias impuestas, hizo alarde de la situación en el bar Torino en la base del cerro Chapelco, el gobierno neuquino le quitó la concesión al bar que además deberá pagar una multa de 200 mil pesos. A esto hay que sumarle el personal que no se sabe si […]

Leer más...

3 de septiembre 2020

El turismo uno de los sectores más golpeados por la pandemia, seis meses inactivo, o trabajando a medias, sin turistas no hay reactivación y las medidas anunciadas por el ministro Lammens,al intendente y al gobernador esta semana, crea algo más de expectativa. Pero siempre surge la duda, unos discursos políticos hablan de reactivación y el presidente vuelve a hablar del “botón rojo”. Las contradicciones angustian tanto como la situación […]

Leer más...

1 de septiembre 2020

Por Graciela Vázquez Moure El lunes se reunió con los intendentes de Junín de los Andes, Villa La Angostura y Traful, en esa reunión se delinearon los pasos a seguir para ratificar la llegada de personas que acrediten la segunda residencia, son aquellos que a pesar de tener domicilio en otro punto del país, tienen una propiedad en San Martín de los Andes y en el sur neuquino. El protocolo […]

Leer más...

1 de septiembre 2020

Este lunes la Intendencia del Parque Nacional Lanín informó sobre una buena noticia que mediante la Resolución HD N° 216-2020 la Administración de Parques Nacionales resolvió eximir o condonar por el período de un año, los pagos por derechos de habilitación de todos los permisionarios, guías, fotógrafos y transportistas que operan en las Áreas Protegidas. No figuran en la resolución las agencias de turismo de la región. La medida beneficia […]

Leer más...

26 de agosto 2020

Por Graciela Vázquez Moure En este momento estamos sin vuelos y no se sabe cuándo se reanudarán en el país, pero las roturas en las dos plataformas de estacionamiento de los aviones no son nuevas, una de ellas quedó clausurada en octubre del 2019 y la segunda el 18 de agosto del 2020, hace una semana. Se supone que no se iniciaron los trabajos primero por la cuarentena que […]

Leer más...