25 de marzo 2026
Gran cantidad de vecinas y vecinos y de representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas recordaron los 50 años del último golpe cívico militar en Argentina, durante una jornada que contó con la presencia del intendente Carlos Saloniti y de funcionarios municipales.
La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia incluyó la inauguración de la nueva Plaza de la Memoria Rodolfo Fito Teberna, y la marcha que finalizó con un encuentro en la Plaza San Martín.
La actividad, que fue organizada por la Comisión por la Memoria y por la Secretaría de Cultura del Municipio, contó con la presencia de cientos de personas, muchas familias con niños y adolescentes.
Asistieron Serena Gutiérrez, compañera de vida de Fito Teberna; René Chávez, compañera de militancia de nuestro vecino desaparecido; y Pablo Meuli, integrante de organismos de Derechos Humanos de la ciudad de Neuquén.
Durante el acto de inauguración de la Plaza Fito Teberna, Tamara Padrón y Fernando Surghi, de la Comisión por la Memoria, agradecieron la participación de la comunidad en este encuentro y pusieron de relevancia la recuperación del espacio Fito Teberna, obra incluida en el Parque Lineal Pocahullo.
También se realizó un homenaje especial a la Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes, al cumplir 16 años de existencia. En representación de los primeros integrantes de esta organización, hablaron Conny Fort y Patricio Pérez.
25 de marzo 2026
Por Graciela Vázquez Moure Yo debo decir que conocí su historia en el 2001. Cuando una estudiante de Comunicación en La Plata, hizo un trabajo práctico y una investigación. Me trajo su extensa historia a La Bandurria, periódico que yo dirigía. Y obvio la publiqué. Ella era nacida en nuestra ciudad. Esa historia publicada en el periódico local, hizo que algunos familiares jóvenes se enteraran qué había sucedido con “Fito”, […]
25 de marzo 2026
Gran cantidad de vecinas y vecinos y de representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas recordaron los 50 años del último golpe cívico militar en Argentina, durante una jornada que contó con la presencia del intendente Carlos Saloniti y de funcionarios municipales. La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia incluyó la inauguración de la nueva Plaza de la Memoria Rodolfo Fito […]
19 de marzo 2026
DESDE LA SECRETARIA DE CULTURA INFORMAN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA LA SEMANA El secretario de Cultura del Municipio, Gustavo Santos, detalló las actividades previstas para los próximos días, con motivo de conmemorarse los 50 años del último golpe de Estado en Argentina. El calendario incluye la inauguración de la Plaza de la Memoria «Rodolfo Fito Teberna»; actividades en el Teatro San José y espectáculos de danza en los barrios. […]
5 de febrero 2026
Es una escultura que forma parte del Municipio de San Martín de los Andes y está en su entrada. Es icónica por su ubicación y hace un tiempo tuvo la quebradura de un asta. No es la primera vez que es dañada por acción de quienes no respetan este tipo de expresiones artísticas, muchos se sacan fotos frente a ella y otros se suben y justamente se toman de las […]
4 de febrero 2026
Por Graciela Vázquez Moure Las últimas semanas su nombre se escuchó más que nunca en la ciudad. Es que sus hijas entregaron al Parque Nacional Lanín las cartas originales que existieron entre Carlos Lozada Acuña y Ernesto Sábato. Fue cuando el escritor se hospedó en la seccional Epulafquen y allí terminó “Sobre Héroes y Tumbas”. Las cartas ya forman parte del patrimonio histórico del Parque Nacional Lanín. Era un hombre […]