Cultura

25 de marzo 2026

SE INAUGURO LA PLAZA DE LA MEMORIA RODOLFO «FITO» TEBERNA

Gran cantidad de vecinas y vecinos y de representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas recordaron los 50 años del último golpe cívico militar en Argentina, durante una jornada que contó con la presencia del intendente Carlos Saloniti y de funcionarios municipales.

La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia incluyó la inauguración de la nueva Plaza de la Memoria Rodolfo Fito Teberna, y la marcha que finalizó con un encuentro en la Plaza San Martín.

La actividad, que fue organizada por la Comisión por la Memoria y por la Secretaría de Cultura del Municipio, contó con la presencia de cientos de personas, muchas familias con niños y adolescentes.

Asistieron Serena Gutiérrez, compañera de vida de Fito Teberna; René Chávez, compañera de militancia de nuestro vecino desaparecido; y Pablo Meuli, integrante de organismos de Derechos Humanos de la ciudad de Neuquén.

Durante el acto de inauguración de la Plaza Fito Teberna, Tamara Padrón y Fernando Surghi, de la Comisión por la Memoria, agradecieron la participación de la comunidad en este encuentro y pusieron de relevancia la recuperación del espacio Fito Teberna, obra incluida en el Parque Lineal Pocahullo.

También se realizó un homenaje especial a la Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes, al cumplir 16 años de existencia. En representación de los primeros integrantes de esta organización, hablaron Conny Fort y Patricio Pérez.