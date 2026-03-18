Cultura

19 de marzo 2026

SE CUMPLEN 50 AÑOS DEL INICIO DEL GOBIERNO MILITAR CUANDO COMENZO EL CICLO MÁS OSCURO DE NUESTRO PAÍS

DESDE LA SECRETARIA DE CULTURA INFORMAN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA LA SEMANA

El secretario de Cultura del Municipio, Gustavo Santos, detalló las actividades previstas para los próximos días, con motivo de conmemorarse los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.

El calendario incluye la inauguración de la Plaza de la Memoria «Rodolfo Fito Teberna»; actividades en el Teatro San José y espectáculos de danza en los barrios.

En el marco de la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Teatro San José llevará adelante el 5º Encuentro de la Memoria.

Las actividades se desarrollarán del 23 al 27 de marzo y consistirán en funciones especiales para colegios secundarios y también para público en general.

La propuesta incluirá funciones teatrales del prestigioso Elenco de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, con la obra “Tercero Incluido”, de Eduardo Pavlosvky, y proyecciones de películas nacionales vinculadas a la época de la dictadura.

Además, la Secretaría de Cultura organiza el programa “Calle Cultural, a 50 años del Golpe de Estado. Celebramos la Democracia”, que incluirá realizar presentaciones de danza en las plazas de los barrios, entre el 21 y 26 de marzo, para promover los valores democráticos.