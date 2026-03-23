Cultura

25 de marzo 2026

Plaza de la Memoria “Fito Teberna” , un mural que lo recuerda, su imagen y la historia que 50 años después resurge de quien desapareció en La Plata

Por Graciela Vázquez Moure

Yo debo decir que conocí su historia en el 2001. Cuando una estudiante de Comunicación en La Plata, hizo un trabajo práctico y una investigación. Me trajo su extensa historia a La Bandurria, periódico que yo dirigía. Y obvio la publiqué. Ella era nacida en nuestra ciudad. Esa historia publicada en el periódico local, hizo que algunos familiares jóvenes se enteraran qué había sucedido con “Fito”, así conocí a Rodolfo “Fito Teberna, su historia, su desaparición y con esa nota y el trabajo práctico de esta estudiante, salió del anonimato.

Hoy hay una plaza de la memoria, esa memoria que es lo que mantiene viva la esencia de un pueblo, y se concatena con su nombre, su imagen y el recuerdo. El espacio forma parte del Parque Lineal Pocahullo y está inserto en un sector delimitado por Gral Roca y Coronel Díaz, lindante con el espacio Trama.

La plaza se inauguró el martes y estas son algunos momentos vividos en la inauguración de la Plaza de la Memoria Fito Teberna, surgieron los homenajes y los recuerdos, junto a un número importante de vecinos que se dieron cita en el lugar el martes 24 al conmemorarse los 50 años del Golpe Militar.

Y en el espacio Trama se inauguró a través de representantes del colectivo La Concuna, un mural que quedó colocado sobre la pared exterior que da hacia la plaza de la Memoria, que evoca la figura de Fito Teberna, y a los pañuelos blancos como símbolo de la memoria y de las víctimas del terrorismo de Estado.

El representante de los organismos de Derechos Humanos Pablo Meuli explicó las instancias de la nueva etapa del juicio que se sigue en Neuquén sobre las responsabilidades en el centro clandestino de detención denominada La Escuelita.

Serena Gutiérrez y René Chávez, compañera de vida y de militancia de Fito Teberna, respectivamente, resumieron el contexto en que desapareció el militante y estudiante sanmartinense en La Plata, sus cualidades humanas y las vivencias de los familiares para pedir su aparición y, luego, para reclamar justicia.

El secretario de Cultura del Municipio reconoció la gran convocatoria de esta jornada, saludó la presencia de gente joven y pidió trabajar para erradicar el miedo, que sigue estando presente, 50 años después del comienzo de la dictadura.

En representación del Ejecutivo comunal, Gustavo Santos celebró que la plaza, “que siempre se llamó Fito Teberna, tenga de nuevo su cartel y vuelva a ser un espacio que necesitamos en nuestra ciudad para recordar a este vecino desaparecido en La Plata y a través de él recordar a todas las víctimas de la dictadura militar que torturó, asesinó y desapareció personas”.

A partir de sus propias experiencias, durante la dictadura y durante el actual período democrático, Santos lamentó la existencia del miedo, generado en los años del golpismo y muchas veces vigente hasta nuestros días.

“El miedo sigue estando entre nosotros. Ahora ustedes saben se está desarrollando un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Escuelita, donde hubo testimonios incluso de gente de nuestra ciudad. Y no me extraña que, así como algunas personas dan sus nombres, otras digan sus testimonios prefiriendo permanecer en el anonimato”, afirmó el secretario de Cultura.

“Sigue habiendo miedo. Y tenemos que transmitir a las nuevas generaciones que no tengan miedo”, señaló. En este sentido, recordó que jueves y viernes se presentará en el teatro San José la obra Tercero Incluido, de Eduardo Pavlovsky, “un dramaturgo muy groso que trabajó mucho la psicología del miedo que instauró la dictadura”, con la actuación de un elenco de la Universidad Nacional de Cuyo.

Santos detalló que “vamos a tener funciones de esa obra de teatro este jueves y viernes, como parte del ciclo por la Memoria, que hacemos todos los años en el Teatro San José. Las funciones son a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8 y media de la noche. Son pensadas para estudiantes, pero están abiertas al público en general”.

“Lamentablemente estamos en un contexto político donde tenemos que dar explicaciones a algunos medios de prensa y a algunos vecinos de por qué hacemos obras de teatro para las escuelas. Lo hacemos justamente para no olvidar, para transmitir este mensaje a las nuevas generaciones, para que los pibes y las pibas de ahora no tengan miedo a expresarse, no tengan miedo a ser cancelados”, concluyó.