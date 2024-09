Política

24 de septiembre 2024

¿Y SI TODOS CUMPLIERAN CON SUS OBLIGACIONES? LA COSA SERIA DISTINTA

LA RESISTENCIA AL ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y SUS DERIVACIONES

Por Graciela Vázquez Moure

Lo mencionaba hace unos días en otra nota, qué pena que toda esta resistencia en este caso al estacionamiento medido surja a una semana de poner en marcha lo proyectado.

Repito: el proyecto fue aprobado en el Deliberante por unanimidad en noviembre del 2023. La licitación fue aprobada en febrero del 2024. Durante estos meses se informó cómo iba a desarrollarse la modalidad.

Nadie reaccionó en contra, solo a una semana de ponerse en marcha lo proyectado surge la resistencia. Totalmente respetable el pensar y decidir de cada uno.

Pero más allá de lo solicitado y lo informado por el Ejecutivo en cuanto a modificaciones del segmento alcanzado, la situación no solo no cede, sino que cada día se complica más.

Y se habla de presupuestos, tanto del Ejecutivo como del Deliberante, se mencionan recursos para afrontar dos cosas: el boleto estudiantil gratuito y el subsidio que el gobierno nacional suspendió en todo el país al transporte público. Y entonces surge el proyecto de hace un año : estacionamiento medido y la tasa vial, un 4.5% en los combustibles.

Y digo se habla de que el Municipio tiene los recursos pero pocos hablan de la recaudación real, digo la real porque muchos no cumplen con sus obligaciones: pagar los impuestos, porque a pesar de lo que dice Milei que el Estado es criminal, yo recuerdo que la educación, la salud pública que en nuestra ciudad deberíamos agradecer por su excelencia y la seguridad, se sostienen por los aportes de los ciudadanos.

Pero los números reales del Municipio en cuanto a porcentajes, o sea la recaudación te la cuento por si no lo sabés:

TCI: PORCENTAJE DE RACAUDACIÓN 47%.

SI. SOLO EL 47%, ESTO CUBRE PLAN DE SANEAMIENTO, CONTRIBUCIÓN A BOMBEROS, FONDO DE BIBLIOTECAS, SERVICIOS A LA PROPIEDAD, SEGURIDAD CIUDADANA. SOLO ESE PORCENTAJE LO PAGA.

PATENTE: SOLO EL 40% PAGA EN TIEMPO Y FORMA.

HABILITACION COMERCIAL: 54%, ES UNA DE LAS TASAS CON MÁS ALTO CUMPLIMIENTO.O SEA EL COMERCIO DENTRO DE TODO ES EL QUE SUPERA LA MEDIA.

LA COPARTICIPACION, UN TEMA ETERNAMENTE RECLAMADO A LA PROVINCIA, Y QUE RECUERDO SE DEBEN MILLONES PORQUE FUE MAL LIQUIDADO EN TIEMPOS PASADOS, ESE PORCENTAJE ES DE UN 4.2%

Y VAMOS A LA TASA VIAL: PERCIBIDO EN SETIEMBRE, RECUERDO QUE ESTA RECAUDACIÓN VA DIRECTO AL SUBSIDIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO, JUSTAMENTE PARA QUE ESOS VECINOS QUE NO ESTACIONAN EN EL CENTRO, SINO QUE DEPENDEN DEL COLECTIVO, PUEDAN IR A ESTUDIAR, A TRABAJAR, A PASEAR, AL MÉDICO O ADONDE ELLOS DECIDAN, ESE COLECTIVO ESTUVO POR IRSE.

LO PERCIBIDO EN SETIEMBRE ES: EN TOTAL ALGO MAS DE 87 MILLONES DE PESOS, EL CUADRO DESCRIPTIVO ES:

ESTACIONES DE SERVICIO

YPF DE LA VEGA: 35.005.273 Y 4.182. 667,11, RECUERDO HAY UN SECTOR DE VEHICULOS Y OTRO DE CAMIONES.

ACA: 17. 931.327, 69

CENTRO: 30.224.240,54

TOTAL: 87.343.508,34

Aclarado este punto de una recaudación que promedia 45% porque no todos cumplen en tiempo y forma, y este dato sin verificar, pero me atrevo a decir que no todos son sectores carenciados o vulnerables, los que no pagan.

Esta es la realidad y es bueno conocerla y quizás, de esta manera se comprendan un poco mejor las razones por las que surgen medidas que buscan ingresos que sustenten estos dos temas: boleto estudiantil gratuito y subsidio al transporte público.