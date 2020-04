Editora

11 de abril 2020

En medio de la pandemia y en el día del Investigador Científico recordamos al Dr. Bernardo Houssay. Su bisnieto, el Dr. Agustín Houssay rescata la importancia de los investigadores científicos y su trascendencia en el entorno del Coronavirus

Por Graciela Vázquez Moure

Bernardo Houssay (1887-1071) es recordado este 10 de abril y es por él que se conmemora el día del Investigador Científico. Houssay fue premio nobel en medicina, creó el CONICET, fue médico y farmacéutico argentino. Por sus descubrimientos sobre el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre, ​fue galardonado con el Premio Nobel en Medicina en 1947, siendo el primer latinoamericano laureado en Ciencias.

Desde chico se destacó por su capacidad intelectual: a los 13 años se graduó como bachiller, a los 17 fue farmacéutico y a los 21 se recibió de médico, a los 23 ya era jefe de cátedra. Fue jefe de patología y fisiología del Instituto Nacional de Bacteriología y profesor en la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. Investigó acerca de las funciones de las glándulas de secreción interna en la formación y utilización de las proteínas, de los hidratos de carbono y de las grasas; sobre las glándulas suprarrenales, las sustancias minerales del plasma, los venenos de las serpientes y arácnidos; la fisiología dentaria, la intoxicación cianhídrica, entre otros muchos logros. Fue la de Houssay una vida dedicada al conocimiento. Llegó a ser presidente de la Academia Nacional de Medicina.

Por otra parte el Dr. Agustín Houssay es médico-cirujano del Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, y con él dialogamos recordando la figura de su bisabuelo en medio de la pandemia y de la lucha contra un virus que provoca más incertidumbre que certezas.

Desde el Sur Digital- Bernardo Houssay fue sin duda un genio, y su figura creo que en estos tiempos toma mayor preponderancia ¿no?

Agustín Houssay-Desde niño se destacó por su capacidad, el hacía hincapié en la perseverancia por lograr las cosas. Servir a un país, investigar en ciencia era una inversión y distinguía a los países ricos de los países pobres según su apoyo a la investigación, a la ciencia, a la educación y a la salud. Bernardo no entendía cuando alguien era inteligente y no se dedicaba a desarrollar ese talento, él era una persona extremadamente capaz y se dedicaba, como él decía siempre, “no solo hay que ser inteligente hay que dedicarse”.

Era un genio pero tenía una perseverancia increíble, trabajó toda su vida todos los días y el descanso era cambiar de tarea, nunca paraba.

-¿Cómo vive el bisnieto de Bernardo Houssay, desde el punto de vista médico el coronavirus, una pandemia que afecta al planeta y un virus desconocido para el mundo médico y científico?

-Estamos viviendo nuevas conductas médicas, económicas y sociológicas. Desde el punto de vista médico nos saca lo más profundo de la vocación y con pocas herramientas concretas, quizás lo más importante en estos momentos es la conducta de cada uno, comunicarnos mejor, hacerle frente a algo que si nos supera nos pasa por arriba y si vienen los casos más lentamente nos obliga a trabajar en equipo, ser solidarios entre los que estamos en Salud, el esfuerzo es darnos cuenta que el éxito de cada uno es el del otro también.

-Quizás en este momento se deja de lado el individualismo…

-O nos va bien a todos o todos fracasamos, totalmente, en el hospital lo veo. Tenemos que funcionar todos en conjunto y con acuerdos y con la comunidad con toma de conciencia, que la verdad que está teniendo una actitud muy responsable.

- Ser responsables con una enfermedad que puede costar la vida, esa es la premisa.

– Sin duda, más allá del segmento al que afecta mayoritariamente, nadie está exento. Y creo que nos está mostrando que esa cosa de inmediatez que tenemos se esfuma, este virus nos da vuelta todo, no tenemos certezas todavía y para un cirujano como soy yo, que estoy acostumbrado a tener las cosas bajo control, cambia el paradigma, si no somos responsables como sociedad nada estará bajo control, incluso quienes estamos en la atención del paciente, más allá que además estamos con posibilidad de enfermarnos nosotros.

-Se acabó la omnipotencia ¿no?

– Si quizás es un mecanismo de defensa, pensamos que no nos puede pasar a nosotros, pero ya vemos que sí, puede ser.

-Y además como sociedad no puede haber situaciones discriminatorias hacia quien tiene el virus o hacia los trabajadores de la Salud.

– Desde ya que no, que no puede ser de esa manera. Esa actitud es muy negativa. Pero se observa que hay más conciencia en estos días, si alguien tiene fiebre se queda en su casa, ante la menor duda no toma contacto con nadie. Pero debe haber comprensión y una relación solidaria entre vecinos.

-Volviendo al tema de Bernardo Houssay, es como que se valora aún más el trabajo de los investigadores ¿no?

-Yo agradezco que Argentina tenga una estructura de investigación que nos ayuda a encarar esto. Yo tengo una admiración hacia los investigadores básicos, y conozco a algunos y sé que hay dificultades, pero a los científicos los admiro.

-Creo que esto va a cambiar el pensamiento de los que gobiernan. El lugar que corresponde a la educación, a la ciencia, medicina, salud.

– Sin duda, no es un gasto es una inversión para desarrollar un país, los países nos venden las ideas en investigación y creo que ya es hora de tener ideas propias. Como he leído mucho sobre Houssay, creo que su trabajo y experiencia me da una visión muy fuerte.

-Bueno lo que han dejado grandes hombres de la medicina y la investigación, Houssay en su trabajo incansable, Favaloro, no podemos olvidarlos.

– Yo lo que rescato de Houssay y Favaloro es que decidieron quedarse en Argentina, ambos eligieron dar todo en su país, podían irse donde quisieran que iban a ser bien recibidos, y eligieron quedarse para desarrollar la ciencia en Argentina. Y en cuanto al coronavirus hoy no hay certezas todavía, no hay una herramienta que tenga que ver con el tiempo porque no lo tenemos, por eso hay tantas investigaciones sobre los posibles medicamentos que pueden ayudar.