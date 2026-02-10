Turismo

16 de febrero 2026

EL DIALOGO ES LO ESENCIAL

Por Graciela Vázquez Moure

Teniendo ya la experiencia de años de conflicto entre las comunidades Vera, Curruhuinca y quienes regentean el cerro Chapelco, tanto actualmente como los 20 años de la concesión anterior, se sabe que cuando surge el conflicto lo único que lleva a una buena resolución es el diálogo.

Y así después de unas semanas convulsionadas el gobierno provincial reunió a las mencionadas comunidades Mapuches, al ministro de gobierno por la parte provincial y el municipio de San Martín de los Andes.

El ministro de gobierno Jorge Tobares, fue quien medió, nuevamente, el funcionario debió dialogar como ya lo hizo hace casi dos décadas, en un conflicto grave entre las comunidades y quien era concesionario. Tobares es proclive al diálogo, y le tocó nuevamente ese rol.

El objetivo final es monitorear los trabajos que se realizan en el cerro. Obras de modernización, de instalación de una nueva telecabina, trabajos en la playa de estacionamiento, nuevas construcciones en distintos puntos de la montaña.

El movimiento de suelo en distintas áreas generó una protesta y esto derivó en una mesa de monitoreo ambiental de las partes involucradas. Y es una opción que está prevista en el contrato de concesión.

Los impactos ambientales aguas abajo, o en la montaña que pueden afectar a las poblaciones, siempre fueron cuestionadas por las comunidades y esta no fue una nueva reacción.

Supervisar los impactos ambientales y canalizar consultas o reclamos durante toda la vigencia del acuerdo, es una de las metas y en ellas está generar confianza entre los distintos actores.

El reclamo por la playa de estacionamiento surgió por falta de información, nuevamente esto es lo que genera reacciones adversas.

Estudio ambiental, explicaciones y buena voluntad entre las partes es lo que genera que las obras puedan continuar.

El municipio entregó documentación referida a las obras, y así se continuó con los trabajos.

Es bueno destacar que el tema se profundiza cuando se habla de la traza de la ruta 19, su pavimentación y el proyecto que existe de terminar con las anomalías de los 5km que distan de la ruta 40 al complejo, una problemática que se produce todos los inviernos.

El gobierno neuquino además informó que se avanza en un proyecto para mejorar el acceso al agua en la zona, con nuevas perforaciones y obras de captación.