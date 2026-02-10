16 de febrero 2026
Por Graciela Vázquez Moure
Teniendo ya la experiencia de años de conflicto entre las comunidades Vera, Curruhuinca y quienes regentean el cerro Chapelco, tanto actualmente como los 20 años de la concesión anterior, se sabe que cuando surge el conflicto lo único que lleva a una buena resolución es el diálogo.
Y así después de unas semanas convulsionadas el gobierno provincial reunió a las mencionadas comunidades Mapuches, al ministro de gobierno por la parte provincial y el municipio de San Martín de los Andes.
El ministro de gobierno Jorge Tobares, fue quien medió, nuevamente, el funcionario debió dialogar como ya lo hizo hace casi dos décadas, en un conflicto grave entre las comunidades y quien era concesionario. Tobares es proclive al diálogo, y le tocó nuevamente ese rol.
El objetivo final es monitorear los trabajos que se realizan en el cerro. Obras de modernización, de instalación de una nueva telecabina, trabajos en la playa de estacionamiento, nuevas construcciones en distintos puntos de la montaña.
El movimiento de suelo en distintas áreas generó una protesta y esto derivó en una mesa de monitoreo ambiental de las partes involucradas. Y es una opción que está prevista en el contrato de concesión.
Los impactos ambientales aguas abajo, o en la montaña que pueden afectar a las poblaciones, siempre fueron cuestionadas por las comunidades y esta no fue una nueva reacción.
Supervisar los impactos ambientales y canalizar consultas o reclamos durante toda la vigencia del acuerdo, es una de las metas y en ellas está generar confianza entre los distintos actores.
El reclamo por la playa de estacionamiento surgió por falta de información, nuevamente esto es lo que genera reacciones adversas.
Estudio ambiental, explicaciones y buena voluntad entre las partes es lo que genera que las obras puedan continuar.
El municipio entregó documentación referida a las obras, y así se continuó con los trabajos.
Es bueno destacar que el tema se profundiza cuando se habla de la traza de la ruta 19, su pavimentación y el proyecto que existe de terminar con las anomalías de los 5km que distan de la ruta 40 al complejo, una problemática que se produce todos los inviernos.
El gobierno neuquino además informó que se avanza en un proyecto para mejorar el acceso al agua en la zona, con nuevas perforaciones y obras de captación.
17 de febrero 2026
Fuerte ocupación y distintas propuestas culturales, deportivas y gastronómicas fueron parte del fin de semana lago de carnaval. Con un clima que fluctuó entre soleado y algo más fresco que hace unas semanas, permitió disfrutar de un fin de semana extra largo en la provincia y en nuestra ciudad. Las cifras oficiales dan un 85% de ocupación hotelera en nuestra localidad, a esto hay que sumar los alojamientos informales, lo […]
16 de febrero 2026
Por Graciela Vázquez Moure Teniendo ya la experiencia de años de conflicto entre las comunidades Vera, Curruhuinca y quienes regentean el cerro Chapelco, tanto actualmente como los 20 años de la concesión anterior, se sabe que cuando surge el conflicto lo único que lleva a una buena resolución es el diálogo. Y así después de unas semanas convulsionadas el gobierno provincial reunió a las mencionadas comunidades Mapuches, al ministro de […]
15 de febrero 2026
La nueva terminal incorporará un hall de partidas de mayor dimensión, con 108 asientos -frente a los aproximadamente 30 actuales-, nueve puestos de carga y trabajo para dispositivos electrónicos, ocho locales comerciales, sanitarios completamente renovados y un espacio VIP de aproximadamente 78 metros cuadrados, equipado con dos baños y kitchenette. También se suman nuevas oficinas operativas y áreas administrativas. La obra de remodelación y ampliación del aeropuerto Chapelco-Aviador Carlos Campos […]
12 de febrero 2026
Nuestra ciudad fue distinguida en los Traveller Review Awards 2026 y se posiciona en la escena internacional por la calidez de su gente, el principal recurso de Neuquén San Martín de los Andes fue reconocida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en la 14ª edición de los Traveller Review Awards 2026. La distinción se otorga a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de […]
27 de enero 2026
Por Graciela Vazquez Moure Una mujer de 51 años, oriunda de Bahía Blanca estaba con su marido acampando en Piedra mala, Puerto Canoa, área de Huechulafquen, se descompensó y su familiar salió a pedir ayuda. Aparentemente fue un ataque cardíaco, por los síntomas que produjeron el deceso. A pesar de la asistencia que recibió no se logró reanimarla. El Parque Nacional Lanín informó que, ante un aviso recibido por la […]