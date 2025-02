La quietud nos permite la toma de conciencia de las distintas formas de pensamiento. Y claro es imposible saber qué pensaban las más de 700 personas que el miércoles 18 de febrero marcharon en San Martín de los Andes. Solo dos fiscales encabezaban la marcha el Dr. Fernando Rubio y el Dr. Manuel González, que recuerdo me dijo al ser consultado: “La verdad una inmensa sorpresa” comenzó diciendo el Dr. González y “yo no hablo de temores, pero si de una gran preocupación, porque estoy totalmente convencido de que la muerte de Nisman obedeció exclusivamente a su trabajo, lo repetí en varias oportunidades. Hay tres hipótesis: o se suicidó, o lo indujeron al suicidio o lo mataron, lo segundo es matar, porque cuando se induce al suicidio ante la amenaza de que o te matás vos o matamos a toda tu familia, mucha gente sabe qué esto sucede. Es triste en caso de que lo haya traicionado algún colaborador, es gravísimo también. Estando acá que es mucho más tranquilo que en la justicia federal, donde trabajé durante 10 años, conocí casos como la mafia del oro, la aduana paralela, en fin, conocí los entretelones de causas en las que incluso murieron testigos. Por eso esta muerte es gravísima” dijo el fiscal hace 10 años a Desde el Sur Digital.

Más Artículos

3 de febrero 2025

“La cordillera es el bienestar de la persona” así definió el lugar donde vivió Por Graciela Vázquez Moure El paso de Pablo Neruda por San Martín de los Andes entre febrero y marzo de 1949 dejó su huella. Una de esas marcas imborrables fue la que mantuvo siempre don Luis Bravo, quien era un niño de 14 años cuando lo conoció en su casa de la cordillera. Don Luis, ya […]

Leer más...

2 de febrero 2025

Por Graciela Vázquez Moure LGBTQ y muchos otros que se van sumando. Sin duda que es una realidad que para algunos no es aceptada. Gays y lesbianas siempre han existido, como se dice desde hace un tiempo estaban en el closet. No había espacio para mostrarse tal como se sentían. No es sencillo afrontar la realidad, y lo he hablado a lo largo de mi profesión con muchos, las personas […]

Leer más...

20 de enero 2025

Por Graciela Vázquez Moure RECORDAMOS LAS CONVOCTORIAS Y LAS MARCHAS EN NUESTRA CIUDAD “Solo la verdad nos hará libres” dije hace 10 años cuando en la plaza San Martín de nuestra ciudad se congregaron en silencio unas 200 personas, el día que se supo que Alberto Nisman fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero. Quizás fue el momento en que fuimos conscientes del silencio que hay bajo […]

Leer más...

6 de enero 2025

Por Graciela Vázquez Moure El Dr. Mariano Arriaga, hace cinco años comenzó un camino que lo llevó a recorrer el país, llevando un mensaje. Encabezó el movimiento Médicos por la verdad, en Argentina. Los orígenes de esa vivencia fue el comienzo de la Pandemia, en marzo del 2020, esa que encerró al mundo, que detuvo el planeta, que intentó una prueba de control. Y que en cierto modo se logró. […]

Leer más...

31 de diciembre 2024

Sumado el 2025 da el número 9 Un número que significa cierre de ciclos, un año para terminar etapas y es ideal para dar vuelta la página. Por Graciela Vázquez Moure El 9 es intuitivo, imparcial y sincero. Es romántico y sentimental, amistoso, tolerante, simpático, desinteresado y voluntarioso. Simboliza la luz interior, priorizando ideales y sueños, esos sueños que son vivencias a través de las emociones y la intuición. Representa la […]

Leer más...