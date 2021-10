Editora

25 de octubre 2021

¿SE LLEGARÁ ALGUN DIA A LA VERDAD SOBRE LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN LA PATAGONIA?

Dejemos de estigmatizar al Pueblo Mapuche por la violencia de un grupo y que no se instale que la RAM termine siendo un fantasma de quienes reivindican a Roca, porque detrás hay algo más que ideologías, que se encuadran en hechos delictivos.

Por Graciela Vázquez Moure

Entrevisté en varias oportunidades a Rodolfo Casamiquela,-ya fallecido- paleotólogo, historiador, arqueólogo rionegrino, estudioso del tema de los pueblos originarios, con teorías contrapuestas a otro escritor e historiador Osvaldo Bayer,- fallecido hace unos años- a quien también entrevisté en cada visita que realizó a San Martín de los Andes. Café de por medio, dialogué con ambos, siempre escuchando sus posturas y transmitiendo su pensamiento.

Osvaldo Bayer con la bandera Mapuche

Casamiquela y Bayer exponían su posición con relación al pueblo Mapuche, ambos en veredas enfrentadas. Pero cada uno de ellos decía una parte de lo que podríamos llamar la verdad, de un conflicto que parece no tener fin. Pero si hay algo que ellos tenían era esa vocación de diálogo, de rechazo a la violencia y de datos históricos que fundamentaban su discurso.

Rodolfo Casamiquela

Estamos en estos días escuchando de todo. Muchas veces expresado con desconocimiento. Hace 33 años que vivo en San Martín de los Andes y vi el reclamo mapuche en sus distintas fases. Nunca fue en medio de medidas violentas, menos como las que hoy vemos de este grupo denominado RAM-Resistencia Ancestral Mapuche.

Que hubo discusiones fuertes, sin duda, cortes de ruta, claro que hubo, fuerte posicionamiento a intereses económicos, claro que los hubo, pero nunca al extremo.

Esto que se da de un lado y otro de la cordillera nos toca de cerca. Un grupo de unos pocos comparados con los miles que conforman las comunidades mapuche en la Patagonia. Según Jorge Nahuel, werken de la Confederación Mapuche Neuquina, en una reciente entrevista dijo que serán unos 500.000 los que forman parte de este pueblo originario desde La Pampa y toda la Patagonia. Justo ahora en noviembre se discutirá sobre el relevamiento de tierras en Neuquén, ya que vence la prórroga de la ley 26.160, y la expectativa es que se apruebe después de 15 años.

Los reclamos por las tierras siempre fueron dentro de la ley, de lo que marca esa historia ancestral, comprobada incluso por estudios antropológicos y arqueológicos en la región. Ya no hay lugar para la conocida teoría de si son chilenos, o no, recordemos que las fronteras no existían hace siglos, los pueblos pasaban de un lado a otro de la cordillera. Sin entrar en la discusión si Roca si o Roca no, tendríamos que profundizar en una historia de mucho más de un siglo, sin llegar a los más de 5 siglos de la conquista de América, sin ahondar en lo más profundo de pueblos oprimidos y masacrados, sin todo ello, digo ¿en qué punto estamos parados? en medio de una “tormenta de fuego” como lo llama la RAM desde hace 10 años. Y no lleguemos a comparar lo que nos pasa en la región con Macri, porque cuando esto sucedía estaba el kirchnerismo.

Entonces digo, después de haber mantenido infinidad de charlas y entrevistas con representantes del pueblo Mapuche, siento que no es justo que esa violencia sea equiparada a estas comunidades. Lograron las tierras reclamadas en forma pacífica, al menos en Neuquén, claro Vaca Muerta es otra historia, extensa, plagada de intereses internacionales, donde se juega el negocio de la energía y entonces también ahí empieza otra historia.

El pueblo Mapuche sabe que es argentino, pero su nacionalidad es mapuche, y esto lo marcó Jorge Nahuel, al ser entrevistado. Dijo que no quieren un Estado aparte, que nadie quiere erradicar a la población asentada en Neuquén, quieren convivencia. Y San Martín de los Andes lo ha demostrado primero con el Comanejo, desde hace 20 años y después con la Mesa Intercultural, que dialoga, discute, expresa y trata de llegar a acuerdos. Que tienen su bandera, dicen algunos, claro Neuquén también la tiene y flamea junto a la argentina. Y no olvidemos que el himno de la provincia- letra de Marcelo Berbel- expresa “Neuquén país, país” en una de sus estrofas más cantadas.

Los últimos informes dan cuenta de un apoyo a estos grupos violentos desde Londres, que podrían tener conexiones con grupos terroristas de Colombia, de Perú, historias que preocupan y que parece que nadie puede demostrar, debería ser investigado y si existen ya tendrían que denunciarlo, sobre todo desde un gobierno nacional que ha hecho poco para aclarar lo que han sufrido en Río Negro, y en la Comarca Andina de Chubut.

El último hecho en el Club Andino de El Bolsón

Años relatando ataques con fuego de un grupo que solo tiene preso a uno de sus líderes, Jones Huala, en Chile, y hace unos días defendido, para decirlo casi en forma vulgar, por el embajador Bielsa.

Muchas historias cruzadas, demasiadas para poner luz a un tema intrincado, preocupante, riesgoso, y que tergiversa la realidad del pueblo Mapuche, de ese que vive en su tierra, de sus animales y manteniendo su cultura. En algunas declaraciones públicas desde la Confederación Mapuche Neuquina expresaron: “(…)Cada movilización o acción directa tiene este objetivo. Nunca vamos a realizar un atentado contra personas o contra bienes materiales para hacer valer nuestro derecho, y repudiamos todo montaje o puesta en escena que busque estigmatizarnos para promover odio contra la cultura y el pueblo mapuche. Lo consideramos de una peligrosidad que no mide las consecuencias que puede generar.”

No confundamos, no mezclemos los tantos, no generalicemos, y es hora de que los que forman parte del pueblo Mapuche aclaren una y otra vez su posición frente a los actos de violencia conocidos, los delitos perpetrados en la región, y que la RAM no termine siendo un fantasma y que no se instale la creencia de que es una creación de un sector de derecha que reivindica la Conquista del Desierto. Alguien tiene que llegar a la verdad sin prejuicios y sin falsos supuestos, es una realidad que nos llega incluso, con los vientos que cruzan la cordillera.