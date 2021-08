Editora

6 de agosto 2021

CUANDO TE ROBAN LA LIBERTAD LOS QUE TIENEN DOBLE MORAL

POR GRACIELA VÁZQUEZ MOURE

Y si… cuando vos solo podías salir a 5 cuadras de tu casa, los chicos no tenían clases presenciales, nadie podía llegar a su casa después del toque de queda, cuando tenías que explicar en cada control policial o retén a dónde ibas, por qué habías salido de tu casa y si no tenías una buena razón te secuestraban el vehículo o te advertían que tendrías sanciones. Cuando nadie podía circular por las rutas de la provincia y nadie podía despedir a sus seres queridos que partían debido a este maldito virus. Cuando los abuelos no podían ver a sus nietos y los cumpleaños eran por zoom, la vida de los dueños de tu libertad era distinta.

El escándalo de las visitas de la quinta de Olivos, los cumpleaños del presidente y de la primera dama, las 72 personas que brindaron a fin de año, las visitas que se retiraban a la madrugada, y por favor no desviemos la atención hacia Florencia Peña, porque ese es el ardid para que la mirada se ponga en personajes que nada tienen que ver con la extensa lista que conocemos a través de los medios.

Cuándo Solange moría sin poder ver a su padre, y Pablo Musse era custodiado por la ruta hacia Córdoba como si fuera un delincuente, provincia a la que no pudo entrar y finalmente su hija murió sin verlo, el 21 de agosto hará un año de esta triste historia.

Cuando el adiestrador de Dylan entraba cientos de veces a la quinta de Olivos, el peluquero 70, el personal trainer otras tantas y las peluquerías se fundían y los gimnasios cerraban, Solange agonizaba sin que se cumpliera su última voluntad. Y como ella miles de personas murieron solas, fueron enterradas sin la presencia de su familia… Vos salías solo a 500 metros de tu casa con el perro o con la bolsa de los mandados para evitar que te pararan los que custodiaban que la cuarentena se cumpliera estricta, tal como el DNU presidencial advertía.

Mientras en Neuquén se seguían estas mismas directivas recordamos que la semana próxima hará un año que la pareja del gobernador Omar Gutiérrez se iba a la madrugada en un vuelo privado, nunca se pudo saber si fue el avión de la gobernación, a Buenos Aires y de ahí a España ¿te acordás? Te lo conté y las explicaciones del mandatario fueron tan livianas y poco creíbles como lo son hoy las del presidente que desvía la atención hacia puntos tan pueriles como Florencia Peña y otras dos mujeres, que no interesan porque esto no es una cuestión de género sino de doble moral: haz lo que yo digo y no lo que yo hago, YO SOY EL PODER Y MANEJO TU LIBERTAD, TU NEGOCIO, TU VIDA.

Pero hago asados con gente que quiero mucho, recordá las fotos de los invitados, viajo a Villa La Angostura y me esperan 300 personas, cuando el ASPO aún era tan estricto que no permitía reuniones ni de 10.

Y así la larga lista. ¿Por qué hago esta nota? Para que no te olvides, porque hoy sale todo a la luz, porque quedan expuestos y no tienen excusas. Porque el empresario taiwanés que tiene varios contratos nuevos estuvo horas en Olivos, llegó a Olivos el día que hizo su visita a las 22 y se retiró a las 2.58 de la madrugada con lo que se cree es o era su pareja, Sofia Pacchi, amiga y asistente de la primera dama, negocios son negocios, cuarentena estricta es para los otros. Mientras quedaron dos millones más de pobres y un millón de desocupados, 90 mil pymes cerradas, miles de hoteles cerrados definitivamente, y así otra larga lista.

Todo se sabe, y cuando yo te decía que no tenían derecho a sacarnos la libertad a pesar de la pandemia porque el PODER hacía otra cosa, no estaba errada. Y a pocos días del año de la muerte de Solange es bueno que recapacitemos y en una oración rindamos homenaje a las tantas muertes que no pudieron tener la Ley del Adiós, porque nadie la había pensado antes. Quizás este haya sido su legado.

Ellos, el PODER, tienen doble moral, se creen impunes a todo, y mientras los ciudadanos miremos para otro lado o nos enganchemos con el llanto de Florencia Peña, seguirán haciendo lo mismo porque saben que pueden hacerlo porque nadie los enfrenta diciéndoles que no son dueños de tu vida, ni siquiera con la historia de la pandemia y de un virus que sigue dando excusas a los que gobiernan.