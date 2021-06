Editora

23 de junio 2021

LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN CREO UNA POLEMICA CAMPAÑA SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN VISPERAS DEL AÑO NUEVO MAPUCHE

Por Graciela Vázquez Moure

La interculturalidad que comenzó hace casi dos décadas en Neuquén y en especial en San Martín de los Andes, que permitió acercarnos a la identidad desde otra perspectiva, en más de una oportunidad nos ha llevado a diferenciar en lugar de integrar y respetar al otro.

Y quizás con buenas intenciones desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Diversidad y Pluralismo Cultural de la Municipalidad de Neuquén, se ha comenzado una campaña que dicen “promueven la visibilización del arte tradicional neuquino” , esa tradición es la del pueblo originario, del pueblo Mapuche. Así lo dejan ver los elementos que difunden: orfebrería, tejidos y objetos creados por artesanos. Sin duda es más una campaña de moda que un homenaje al Año Nuevo Mapuche.

Dicen en la fundamentación de las fotografías que componen la campaña “Con motivo del Wiñoy Xipantv (la nueva salida del Sol), invitamos a toda la comunidad neuquina a conocer, por medio de una serie de imágenes alusivas a la cultura mapuche, los símbolos de nuestra identidad. En vísperas de esta festividad mapuche que celebra el solsticio de invierno, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Diversidad y Pluralismo Cultural de la Municipalidad de Neuquén nos sumamos a esta campaña fotográfica, que promueve la visibilización y difusión del arte tradicional neuquino, para generar un espacio de reflexión e interpretación de la diversidad cultural de nuestra ciudad y su identidad originaria.”

La producción fotográfica se asemeja más a una campaña de moda con ropa, elementos y orfebrería tradicional, que a poner de relieve el Wiñoy Xipantv, que no es una fiesta sino una celebración en la que el pueblo Mapuche desarrolla una ceremonia, con contenidos propios y que en más de una oportunidad comparte desde la madrugada del 24 de junio, cuando sale el sol.

Respondiendo a una de las críticas la subsecretaría neuquina expresa ante comentarios que no comparten la idea y sobre todo por una de las fotos que aparecen: “gracias por el comentario. La portación de apellido es uno de los prejuicios principales junto a los rasgos y color de piel. La modelo tiene descendencia mapuce y la reconoce, a pesar de que la sociedad la catalogue de «europea». En cuanto a desbordar las redes con «rostros» de mapuces «reales» es aún más estigmatizante, invisibiliza y violenta a las personas del pueblo mapuce que no cumplen con el estereotipo impuesto por la sociedad y esta campaña no es solo una foto, y no tiene como eje los rostros de las personas sino una parte del arte mapuce, la orfebrería, en diferentes contextos, rostros e identidades.”

Respeto esta fundamentación pero no la comparto, porque creo que en este mundo profano en el que vivimos, las diferenciaciones parecieron siempre guardar la riqueza de la identidad, cuando es en realidad en la integración y el respeto donde se descubre el verdadero bagaje cultural, pero en esa integración no se estigmatiza un rostro mapuche, sino que junto a ese mundo artesanal rico en conceptos ancestrales, y en esa diversidad e integración se pueden fortalecer ambas culturas, y comprender el mundo mapuche.

Fue audaz la idea, pero creo que le falta convicción plena y comprensión de lo que es una anciana o anciano del pueblo originario, de lo que es un artesano convencido de su cultura y de lo que significa un rostro mapuche, no importa el apellido, sino la expresión de sus saberes.

