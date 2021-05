Recordamos que Mariano Arriaga estuvo en San Martín de los Andes en diciembre en tres encuentros públicos, y desde aquí comenzó a visitar pueblo por pueblo de 14 provincias, dando información de lo que los Médicos por la Verdad consideran como una falsa pandemia, denuncian que no se utilizan medicamentos que pueden ayudar a quienes tienen el virus por no ser estos de los grandes laboratorios, hacen grandes críticas a las vacunas (no son anti vacunas como se dijo en estos días) debido a la falta de experimentación en cada fase y rechazan el control que los Estados ejercen en sus ciudadanos respaldándose en una pandemia global.

Las noticias recibidas de la situación de los detenidos es realmente preocupante en un estado de derecho en democracia, ya que según pudimos saber Mariano Arriaga estaba hasta este mediodía en una celda, sin abrigo –se lo ve en camisa cuando fue detenido- sin comida, sin agua, no se le permite utilizar el baño y no le han permitido tener un abogado. Lo que podemos saber es que ya trabajan en la grave situación de vulnerabilidad que viven los detenidos abogados de Médicos por la Verdad.

