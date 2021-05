Editora

22 de mayo 2021

EL INTENDENTE PIDE NO POLITIZAR EL TEMA DE LAS NUEVAS RESTRICCIONES

SE HACEN CONTROLES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS

Por Graciela Vázquez Moure

Y es cierto que no es momento de polémicas, así como fue el año pasado en que la realidad era otra, no estaba el sistema sanitario al borde del colapso, no existía el riesgo de que quien se enferma con el virus no tenga cama o un respirador, no existía en la provincia una situación de alerta roja como sucede ahora. Las nuevas variantes son más contagiosas, más letales y están afectando a personas más jóvenes y muchas de ellas mueren. El 50% de los contagios es con la cepa de Manaos y la Británica.

Quizás llegó el momento de sentir que cada uno de nosotros aporta algo positivo a una situación crucial. Ese aporte que es verdad que no vimos desde el gobierno nacional, si hubiera más vacunas, las prometidas esos 20 millones prometidos en diciembre que no llegaron, la realidad del país sería otro. Ni hablar del escándalo denominado vacunatorio vip, una vergüenza más de las que muchos ni siquiera se arrepienten.

Es momento de ceder un poco desde cada uno, sin duda que es difícil, el quiebre económico del año pasado todavía está siendo remontado por muchos comerciantes y sobre todo por el sector turístico, el más dañado.

Lo que es inevitable es no hacer comparaciones porque sin duda que si el gobierno acepta la Copa América en el país, no le queda margen para redactar más DNU y poner contra la pared a empresarios y comerciantes que sienten que se funden, si pudieron pilotear la situación del año pasado otra como la vivida, no creen que puedan afrontar.

Entonces el esfuerzo por ser coherentes tiene que ser de todos. De la clase política principalmente y de la comunidad. Y sobre todo en esta ocasión pensando más que nunca en los médicos, enfermeros y enfermeras, en todos los que integran el sistema de salud. No es fácil tener el ánimo y las fuerzas necesarias cuando se siente que otro paciente fallece, y otro, y otro más. No es fácil.

Por eso digo, hagamos el esfuerzo por cumplir con lo que se impuso por el Decreto Nacional y Provincial al que adhirió San Martín de los Andes, no porque quiera hacerlo sino porque el estado de Alarma es un paso antes del colapso sanitario.

Sin duda que si no llegan más vacunas al país, el esfuerzo no alcanza, es solo un paliativo. En San Martín de los Andes se vacunó a 10 mil personas, 7 mil con una dosis y 3 mil con las dos. Neuquén espera que Nación envíe más vacunas y para eso el gobierno nacional debería dejar la ideología de lado, dejar de nombrar al presidente chino y al presidente ruso, y acordarse de que existen otras vacunas que deberían haberse comprado, esto no es cuestión de ideología sino de proteger a la gente y de evitar que el otro colapso: el económico, provoque una pandemia aún peor, la del hambre.

Más allá de lo que pensamos cada uno, de lo que reprochamos al gobierno nacional, de lo mal que se manejó el tema a nivel nacional, hagamos el esfuerzo por el hospital local, por la clínica Chapelco, por cada uno de nosotros y de nuestros vecinos.