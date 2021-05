Editora

1 de mayo 2021

UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LA ALIMENTACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Entrevista a la licenciada en nutrición Felicitas Lema

Por Graciela Vázquez Moure

Felicitas Lema es Lic. En Nutrición. Nació en San Martín de los Andes, ciudad en la que desarrolla su actividad profesional. Desde el Sur Digital dialogó con ella, abordando temáticas, muchas de ellas cotidianas.

En esta entrevista tratamos de dar claridad a conceptos que tienen que ver con la comida saludable, con los alimentos que nos nutren y nos previenen de enfermedades y otros que producen lo que llaman “calorías vacías”. En la charla queda plasmado el concepto de equilibrio y qué alimentos nos brindan lo que el cuerpo necesita.

La conocida y muchas veces trillada frase “somos lo que comemos” vuelve a estar presente en nuestra vida, a cada momento, ya sea cuando elegimos los alimentos o cuando comemos sin la conciencia que nos permite nutrirnos mejor.

Desde el Sur Digital- ¿Estamos en una sociedad que muchas veces está bien alimentada pero no está bien nutrida?

Felicitas Lema-Exacto. Lo que nos pasa en Argentina ya no es la desnutrición sino el sobrepeso y la obesidad. O sea según las últimas encuestas en el 2019 surgió que tenemos un 67% de la población con estos problemas. También en la población infantil hay un aumento de sobrepeso, entonces antes se pensaba que cuando se veía a un chico desnutrido tenía peso bajo y le faltaba nutrientes, pero hoy hay muchos chicos con obesidad, tienen el alimentos diarios pero les faltan nutrientes. En los sectores de bajos recursos se observa lo que llamamos “calorías vacías” que son las que producen saciedad pero no nutren, y no son las que los chicos necesitan para crecer o que esos adultos requieren cada día.

-Por ejemplo qué consumo provoca esta realidad

-Mucho pan blanco, muchas harinas, muchas gaseosas, alimentos dulces, van a tener un exceso de carbohidratos simples pero les falta grasas saludables, vitaminas, proteínas, minerales, entonces los alimentos a los que acceden que son los más baratos, son los que tienen “calorías vacías”. Esto es lo que empieza a suceder con los alimentos más económicos que hacen que nuestra sociedad tenga mal nutrición, comen pero es una comida que no nutre a esa persona.

-¿Este exceso de harinas y azúcares muchas veces deriva en la diabetes? Esta enfermedad que se visibilizó más con la pandemia.

-Eso deriva en sobrepeso y obesidad, los niños tienen acceso a esos alimentos porque se los dan los adultos, son esos productos agroalimentarios con grasas, sal, colorantes que hay mucho disponible. Los padres entregan muchas veces esos alimentos procesados a modo de premio y se genera que la niñez tenga obesidad, mucha azúcar en sangre y el tema del sobrepeso hace que tengamos posiblemente adultos enfermos en el tiempo, porque predisponemos a ese cuerpo a problemas de salud. Con la pandemia hubo un aumento de peso en muchas personas, y esto lleva también a una diabetes.

-¿La buena alimentación también nos permite tener una mejor salud?

-Si uno tiene una buena alimentación, previene a una obesidad, o a una diabetes, a futuro o a un problema de colesterol alto, o presión alta, síndrome de intestino irritable, y a muchas otras que tienen que ver con la mala alimentación.

-Y ahora que tenemos el 60% de niños y niñas inmersos en la pobreza, que se espera en un futuro ¿no? Muchas veces es la única comida diaria que tienen las que le brindan los comedores comunitarios.

-Es un problema gravísimo, hice mis prácticas en nutrición en la villa 2124 en Buenos Aires y en los comedores del lugar íbamos a dar información para mejorar esa comida del día, por ejemplo en lugar de darles fideos o arroz blanco, incluir en las dietas legumbres que tienen bajo precio y los nutre mejor, cambiemos el guiso de arroz por lentejas, garbanzos, porotos, y otros productos que no son caros y mejoran la alimentación diaria. Es cierto muchos de ellos tienen la única comida del día en un comedor comunitario.

-¿Cuáles son las derivaciones de esa mala nutrición?

-Principalmente en el crecimiento, porque les faltan nutrientes, en la concentración, la comprensión y a futuro un problema madurativo, lo que comemos alimenta al cerebro, si faltan nutrientes el cerebro estará escaso en la formación de neuronas.

-¿Qué significa comer saludable? una frase que está de moda, pero no todos saben qué es la comida saludable.

-Si tal cual, muchas veces piensan que están comiendo en forma saludable pero no lo es, o las dietas que no siempre lo son. Para mi comer saludable es sinónimo de alimentación variada y equilibrada, a nutrientes, comer un poco de todo. Idealmente que sea a base de comida real. Que es la comida que es poco procesada, que no viene en paquetes. Directo de la tierra, legumbres, los cereales integrales, quínoa, fideos integrales, grupo de frutas y verduras que es fundamental, grasas saludables, aceite de oliva, semillas, frutos secos, tratar de que sea un equilibrio y que esté al alcance de cada presupuesto.

-¿Qué pasa con las carnes?

-Las carnes magras también, no en exceso, los lácteos, si no consumen lácteos tienen que reemplazar esos nutrientes. Lo mismo las personas veganas y vegetarianas, tienen que estar bien asesoradas en cuanto a las proteínas y las vitaminas.

–Ahora que mencionás a los veganos ¿cómo se suple en los niños esas proteínas y vitaminas?

-Cada vez se ven más niños porque sus familias son veganas o porque quieren tener esa orientación, lo importante es que se puede ser vegano desde que comienzan la alimentación pero es fundamental que estén bien acompañados por el asesoramiento de un profesional de la salud. Y el aporte de vitaminas sobre todo la B 12, pero siempre con el seguimiento de un profesional, la vitamina D, hierro y calcio también.

-¿Qué enfermedades provoca la mala alimentación?

-Bueno el cáncer, por ejemplo antes no se la relacionaba con la alimentación y hoy se sabe que cierto tipo de cáncer puede estar relacionado con el exceso de embutidos, chacinados, fiambres. Una alimentación poco saludable provoca enfermedades intestinales, problemas hepáticos, acidez estomacal frecuente, colon irritable, problemas cardíacos por el colesterol alto y la presión alta, y muchas más posibilidades que se relacionan además con el sedentarismo, es importante mantener una actividad física si alguien se alimenta bien pero no tiene actividad física también puede tener problemas. Si uno quiere estar saludable, es bueno tener un buen descanso y no ser sedentario.

-¿El cambio de hábitos y los pensamientos también influye?

-Totalmente. El tema de comer rápido, mirando el celular, mirando la tele, hace que uno no tome consciencia de lo que está comiendo y la energía que se le lleva al alimento se traba o es nula, cuando uno come concentrado y disfrutando esa energía entra más fluida. Yo cada vez tengo más pacientes jóvenes que se interesan en su alimentación porque vienen con esa idea de cambio de paradigma. También es importante el ejemplo en la familia, qué alimentos se consumen en la casa.

– Las harinas blancas parecen demonizadas en estos últimos años…

-Las harinas blancas son muy procesadas, intentamos recomendar las harinas integrales que tienen más minerales que suelen estar en las cáscaras. Pasa con el arroz también esa harina es procesada y molida, tiene que verse todo, yo recomiendo que cada uno busque, harina de centeno, de amaranto, de quínoa, harinas de legumbres, hay mucho y que cada uno explore. Las harinas blancas muy procesadas provocan azúcar en sangre, eso también hay que tenerlo en cuenta.

-Llega el invierno y la salud se complica por el frío y ahora con la pandemia qué tenemos ¿qué tener en cuenta en la alimentación?

– Es importante en el invierno tener un buen sistema inmunológico para no enfermarse, no solo por el Coronavirus, hay que consumir muchos alimentos con vitamina C como los cítricos, el perejil, hojas verdes. Kiwi, seguir con una actividad física, tomar dos litros de agua por día, son ocho vasos, vitamina D, es importante chequearla, tener buen descanso, alimentación equilibrada los buenos hábitos hace que el sistema inmunológico esté reforzado.