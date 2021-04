Editora

1 de abril 2021

La Terapia Floral del Dr. Edward Bach verdadera fuente de vida y armonía

“La cuarentena dejó en evidencia graves conflictos con el amor” una de las frases de Maricarmen Delgado, Practitioner del Sistema Floral Bach, en esta entrevista que compartimos

Por Graciela Vázquez Moure

“Cuando pude conocer las Flores de Bach en el año 1986, pude comprobar en mi misma, el efecto armonizador inmediato de estas sutiles esencias” quien afirma esto es María del Carmen Delgado, que desde fines del 2002 reside en San Martín de los Andes y junto con Julia López Méndez, dirige la Escuela Someid.

Su paso por técnicas milenarias como el Shiatzu, terapia japonesa, la llevaron a una búsqueda, para lograr la armonía de las personas que conocía, convirtiendo este propósito en una meta.

“Quería algo más holístico y efectivo para mis clientes, hice en el año 1997 los dos primeros niveles con la representante del Centro Bach y comencé a aplicar Shiatzu junto con las Flores”, así comenzó la charla en esta entrevista con Maricarmen, a quien conozco ni bien llegó a San Martín de los Andes en el 2002 y sé de su profesionalismo y su conocimiento de terapias complementarias.

Se trata además de una maravillosa percepción de comprender a quienes buscan mejorar su calidad de vida, su emocionalidad y sus desequilibrios.Es “Practitioner” uno de los mayores niveles en la capacitación que la habilitan incluso para dar cursos en la Escuela Someid.

Lo que sigue es la entrevista enriquecedora que nos permite conocer más de esta maravilla descubierta por el Dr. Edward Bach en Gales, en las primeras décadas del siglo pasado.

Desde el Sur Digital- Sos Practitioner en el Sistema Floral de Bach y eso sin duda te da un respaldo primordial y un crecimiento personal y profesional para desarrollar esta tarea.

Maricarmen Delgado-Si estoy incluida en el registro internacional de Practitioner. Hace 30 años que tengo experiencia en las flores y luego hice los dos niveles que me permitieron llegar a esta categoría.

-No era fácil hace más de 30 años la difusión del Sistema Floral Bach, ahora es mucho más conocido, ¿cómo fue tu primer contacto?

-El Dr. Casale, era homeópata y él me dio las flores de Bach, yo salía de una leucemia y consideró que mi sistema emocional requería esto. Me hizo tan bien que me interesó aprender esta terapia para beneficiar a otros. El me orientó y así tomé contacto con las Flores.

-¿Qué provocan las Flores de Bach, cómo penetran en esa emocionalidad y qué se logra haciendo la terapia?

-Está muy estudiado por los neurólogos y los psiquiatras, tenemos dos lóbulos cerebrales, el derecho tiene mucho que ver con la parte emocional, y el izquierdo donde predomina la lógica, qué pasa cuando uno las toma, actúan energéticamente son preparadas de una manera que no tienen que ver con lo químico. El Dr. Bach cuando estudió este sistema consideró que las flores son el sistema reproductor de todas las plantas, donde se concentra la energía, él tomó flores para poder descubrir esto.

-Cuentan que tuvo una experiencia con un soldado de la primera guerra mundial…

Dr. Edward Bach

-Exacto, era médico clínico del hospital de Londres, llegaban los combatientes y los atendían y se iban, pero había un paciente que no salía de la cama. Lo curioso es que no estaba herido. El Dr. Bach pide una licencia y se va a un campo en Gales, donde tenía un laboratorio donde hacía preparados con plantas y flores. Caminando toca una planta y siente la misma energía del soldado internado, hoy sabemos que no fue una fantasía yo investigando sé que quienes hacen microcirugía adaptan el aparato a la persona que lo va a usar con la vibración de su cuerpo para que sea todo preciso. El Dr. Bach descubrió un preparado con esa planta que tenía la vibración de ese hombre, se lo dio y a los pocos días dejó el hospital.

– Parece sencillo pero es una maravilla de percepción y de conexión con la naturaleza y con la energía de los seres. Así empezó su gran trabajo que dejó a la humanidad.

-Él no quería la medicina agresiva e invasiva, cerró sus consultorios y se dedicó a estudiar las plantas y así es como empezó el Sistema Floral de Bach. Tomó la energía de cada flor, buscaba las flores que estaban impregnadas del rocío del amanecer, las ponía al sol y con un cuenco con agua que se impregna con el rocío de la flor, y así es en estos días el trabajo del Centro Bach, en Gales en ese mismo lugar donde él trabajó.

-La maravilla además, es descubrir que cada flor actúa con cada emocionalidad.

-Exacto, eso es lo que él estudió minuciosamente, en las primeras décadas del siglo pasado.

-¿Qué podés observar Maricarmen con tu experiencia?

-Que las flores de Bach no las acepta cualquier persona. Tienen que ser personas que tengan una sensibilidad especial, que no quieran estar anestesiados frente a las circunstancias de la vida. Que quieran tomar acción y tener un primer plano de su vida.

– Cuando se toman las Flores, van actuando en las capas de la emoción ¿no?

-Sacan afuera lo que está oculto, un negador dice “yo estoy bárbaro” y vomita, está con dolor de cabeza, y niega lo que le pasa. Las Flores le mostrarán sus cosas internas, sacarán a relucir lo que él niega.

-¿Hay gente que no quiere cambiar?

-Mucha, se niegan a hacer cualquier cosa que les impida sentir algo que los ayudaría a cambiar, a sentir otras cosas que los benefician en su vida.

-¿Y qué observaste en la cuarentena?

-La cuarentena dejó ver graves conflictos con el amor. En las parejas, en las familias. He visto el año pasado que estuve intramuros y me dediqué a leer mucho, que esta cuarentena y la pandemia sacó a relucir en mucha gente todos los conflictos con el amor, aumentó el femicidio, hay un grave conflicto con lo que significa el amor, esa energía que nos transforma, incluso en otros países, al conectarme con gente que no vive aquí destacaban esta realidad.

-¿Tuviste más consultas?

-Si gente que nunca había consultado, los que tenían ficha y toman las flores me pedían tomar nuevamente, porque conocen los beneficios, la gente nueva pensaba que le daría un paliativo y no es así, esta terapia floral es para que uno sea actor de su propia vida. Que nada quede oculto.

-Uno empieza a tomar una flor por una situación determinada, pero cuando se abre ese abanico de emociones hay otra flor para eso que sentimos, eso es maravilloso ¿no?

-La persona tiene que mencionar esas emociones, y debe ser consciente de las emociones que siente, debe reconocerlo, sino no es posible porque esta terapia trabaja a nivel consciente. Y así la flor actúa, yo no puedo interferir en la energía de la persona, no debe ser así.

–Son 38 remedios, y ¿se siguen preparando en Gales?

-Sí, son supervisados por los herederos de Bach, no cualquiera logra ser Practitioner, son muy exigentes. Ahora hay gente graduada por el Instituto Bach en Argentina. Se sigue con esta misma seriedad de hace 80 años.

-Todos tenemos una misión en la vida, lo bueno es descubrirla, ¿ cuál sentís que ha sido y es la tuya?

-Es mi proyecto futuro, seguir trabajando para la difusión del sistema floral de Bach. Tengo clientes muy jóvenes, también adultos, muchos padres que dan flores a sus hijos pequeños, hasta a los bebés. Tengo clientes en Bariloche, Junín de los Andes, Villa La Angostura. Percibo cada vez con mayor claridad mi verdadera misión espiritual y comprendo más claramente que esta forma de ayudar a las personas con las Flores, es mi misión de servicio.