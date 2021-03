En concreto ante nuestra consulta, en San Martín de los Andes no hay indicios de reacciones adversas relacionadas con estos eventos, los que surgieron en países europeos, tampoco por ahora se han registrado en el país, y no hay ninguna restricción para seguir aplicando las dosis, la primera y 4 semanas después, la segunda.

Hasta el 9 de marzo, según los datos comunicados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por los gobiernos nacionales, se habían administrado más de 268 millones de dosis de vacunas COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Hasta la fecha, no se ha encontrado ningún caso de muerte atribuible a las vacunas contra la COVID-19.

Mientras tanto se realiza la investigación correspondiente, que incluye la consideración de potenciales, pero poco probables, problemas de calidad. Hasta el 9 de marzo se habían observado 22 casos de eventos tromboembólicos en una población de 3 millones de vacunados con la vacuna contra la COVID-19 con AstraZeneca en el Área Económica Europea. El Comité de Farmacovigilancia de Evaluación de Riesgo de la Agencia Europea de Medicamentos está realizando la investigación de los casos. Al momento, señala que no hay constancia de una relación causal y la incidencia de eventos tromboembólicos en la población vacunada, y que los casos no superan los que se conocen en la población en general.

El lote mencionado incluye un millón de dosis, y fue distribuido a 17 países de la Unión Europea. Varios países han suspendido su uso, y no se remite al lote mencionado, sino a la vacuna en sí.

Ante la consulta podemos decir primero que no se han registrado casos adversos en la localidad, tampoco se comunicaron casos con problemáticas de eventos tromboembólicos, en el país. Recordamos que además se aplican la Sputnik V y la Sinopharm.

