11 de marzo 2021

Un equipo de peritos investigará el origen del incendio en la Comarca Andina.El ex intendente de El Hoyo señala a la RAM por los incendios

La catástrofe ambiental que dejó 200 casas quemadas y cientos de familias afectadas, además de 20 desaparecidos que aún hoy no fueron localizados, heridos y un hondo pesar al ver la destrucción, fue intencional. Eso ya está confirmado. Falta que puedan identificar quiénes fueron los que hicieron semejante atrocidad.Mientras el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Esquel por los incendios que afectaron a siete localidades de la Comarca Andina y dijo públicamente “Pedimos todo el peso de la ley para castigar a los responsables. Acá no se trataría de un descuido o una imprudencia sino de una situación planificada”, el ex intendente de El Hoyo pone de relieve el accionar de la RAM de Jones Huala.Mario Breide aseguró que desde el grupo RAM «siempre» amenazaron «con prender fuego todo».Sobre los factores que desencadenaron los focos, casi en simultáneo durante la tarde del martes en localidades de la comarca andina, Breide apuntó directamente hacia una intencionalidad y señaló a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada por Jones Huala.»Todos fueron en simultáneo…y siempre amenazaron con prender fuego todo» dijo este miércoles en diálogo con Radiovisión.La metodología del fuego ha sido puesta de manifiesto cientos de veces por este grupo, accionar similar que desarrollan otros grupos en Chile, en la zona de La Araucanía. Los incendios de hace 3 años también ponían en primer plano a integrantes de este grupo y hoy con esta atrocidad que dejó destrucción, heridos, desaparecidos, angustia y desazón, se espera que finalmente se llegue a los verdaderos artífices de la catástrofe ambiental provocada que no tiene precedentes.

(foto Marcelo Martínez)