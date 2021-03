Hay episodios que duelen, que quedan en el silencio, que muchos prefieren no recordar. Y así sucedió durante décadas con la tragedia de los trabajadores del cerro Chapelco, cuando el micro que retornaba del cerro cayó al lago Lacar.

5 de marzo 2021

Por Graciela Vázquez Moure Hay episodios que duelen, que quedan en el silencio, que muchos prefieren no recordar. Y así sucedió durante décadas con la tragedia de los trabajadores del cerro Chapelco, cuando el micro que retornaba del cerro cayó al lago Lacar. Se cumplen 42 años de un tremendo accidente que le costó la vida a 16 trabajadores del cerro Chapelco. Ellos eran vecinos de la ciudad y tenían […]

3 de marzo 2021

En San Martín de los Andes ya se aplicaron más de 1500 vacunas, se está en la etapa de la segunda dosis para muchos adultos mayores y para el personal de Salud. En ese sector quienes recibirán la vacuna se calcula unas 500 personas, incluyendo todos los sectores, la mayoría de los que están en la primera línea de atención recibieron la primera y segunda dosis. Algunos que no lo […]

25 de febrero 2021

Por Graciela Vázquez Moure Siempre llega tarde. No solo en nuestra región, en este caso en Villa La Angostura, sino en el país. Las medidas de restricción no sirven. Las denuncias de las mujeres que luego se convierten en víctimas, no sirven. Llega lo peor una nueva muerte. La más horrenda, en la que los testigos nada pueden hacer. Así fue en las calles de Villa La Angostura, la muerte […]

18 de febrero 2021

Por Graciela Vázquez Moure Es cierto que todo es relativo, y el tiempo, las horas, los días y hasta los años, lo han demostrado. Porque en el año 46 a.C, utilizando el calendario juliano, se produjo lo que se llama el “año de la confusión”. Fue un período de 445 días, 15 meses, la confusión se produjo en Roma y el calendario juliano era el que se usaba solo con […]

14 de febrero 2021

Por Graciela Vázquez Moure Neltume, en Chile, es una zona de belleza paisajística que comprende termas, cascadas, el lago de ese mismo nombre, ríos, montañas y vegetación exuberante. Un conjunto de componentes que hace que estando a solo 65km de San Martín de los Andes, en otros momentos, sin pandemia, sea esta zona de gran flujo turístico. Lago Neltume, en Chile, zona del epicentro de los sismos Estos días la […]

