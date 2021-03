Editora

3 de marzo 2021

ENTREVISTA AL DR. JUAN CABRERA: ¿POR QUÉ BAJAN LOS CASOS DE COVID EN SAN MARTIN DE LOS ANDES? LA LOGISTICA DE VACUNACIÓN Y CUANDO SE LOGRA LA INMUNIDAD DE REBAÑO

En San Martín de los Andes ya se aplicaron más de 1500 vacunas, se está en la etapa de la segunda dosis para muchos adultos mayores y para el personal de Salud.

En ese sector quienes recibirán la vacuna se calcula unas 500 personas, incluyendo todos los sectores, la mayoría de los que están en la primera línea de atención recibieron la primera y segunda dosis. Algunos que no lo habían hecho en diciembre por tener dudas sobre las vacunas, lo están haciendo ahora cuando lograron tener mayor confianza al ver a sus compañeros que casi no tuvieron efectos colaterales. Los adultos mayores están siendo vacunados y ya empieza esta semana un registro para vacunar a personas con discapacidad que sean mayores de 18 años, en los menores de esa edad no hay pruebas suficientes como para iniciar la aplicación. La comunicación sobre la llegada de vacunas siempre se anuncia con pocos días de anticipación por lo que la logística se inicia desde el hospital en forma inmediata y debemos resaltar, los comentarios positivos que existen de quienes se acercaron al Club Lacar donde está montado el operativo. Se incorporarán otros espacios en un corto plazo.

Siguen ahora los docentes además de las personas con discapacidad que se registren.

De estos temas y sobre todo de la disminución diaria de los casos positivos en San Martín de los Andes, hablamos con el Dr. Juan Cabrera integrante del equipo de Zona Sanitaria de la ciudad.

Desde el Sur Digital-¿En qué situación estamos? Se observa en las últimas semanas una considerable disminución de casos positivos.

Dr. Juan Cabrera -Tenemos una disminución de casos es cierto, es esperable teniendo en cuenta cómo se desarrolla el virus. Empieza con determinados casos, hay un pico, hace una meseta y después disminuye. Pero no debemos descartar que exista con la llegada del otoño y el invierno lo que se llama un rebrote. Es fundamental seguir con los cuidados: barbijo, lavado de manos y distancia social. Ahora se incorporaron las vacunas entonces con este nuevo escenario esperamos no tener más números de casos, pero no podemos descartar que esto exista. La situación sigue estando complicada con pacientes de la localidad en grave estado, la gravedad para un sector no pasó..

-No bajar los brazos y tener en cuenta que la pandemia sigue. Pero esta disminución ¿tiene que ver con la inmunidad de rebaño. Es que mucha gente ya está inmunizada por tener el virus o haber sido asintomático?

-Es una posibilidad con la inmunidad propia que sucede, hay muchos casos asintomáticos, por cada positivo tenemos que pensar que hubo y hay entre 6 y 8 casos asintomáticos, pero por la cantidad de casos que tuvimos que son alrededor de 4000 positivos desde el comienzo de la pandemia, nos muestra que estamos lejos de la inmunidad de rebaño, esto es el 10% de la población y lo que se llama inmunidad de rebaño se logra con un 60% y es cuando hay casos positivos registrados y no una estimación de casos asintomáticos que no quedan registrados. La inmunidad se va a conseguir mucho más rápido con la vacunación.

-En cuanto a la atención en salud ¿estamos bién? Hubo momentos límite pero se superaron ¿no?

-Si hubo momentos comprometidos, pero nunca colapsados. El colapso es cuando no das respuesta y hasta la fecha siempre pudimos hacerlo. La localidad desde hace un año a estos momentos mejoró sustancialmente en la tecnología y complejidad en la atención. Hemos incorporado más equipamiento y el cambio de respuesta en su conjunto, tanto en lo privado como en lo público, es muy significativo.

-¿Cuántos respiradores hay entre la clínica Chapelco y el hospital Dr. Ramón Carrillo?

-Son 14 respiradores en la ciudad. La respuesta que se puede dar a la atención de pacientes con alta complejidad comparado con el principio de 2020 que teníamos solo 6 camas con respiradores, a un año tenemos 14 personas con respirador en la localidad. Eso es un gran avance. Obvio que no podemos dejar de lado el sufrimiento de las familias que han perdido a sus seres queridos.

-El Centro Sanitario ya está montado, ¿cuándo llega el equipamiento?

-Ahora ya comunicaron desde Nación que será a la brevedad y esperemos que llegue rápido para montarlo y darle uso. Ya se va el turismo pero no deja de ser positivo que cuando esté funcionando será también un avance. Siempre queremos que las cosas se concreten antes, pero no por eso vamos a dejar de utilizar un espacio que ayuda también para la localidad en general. No podemos controlar los tiempos desde lo local con Nación.

-Empiezan las clases, se pondrá en marcha el protocolo aprobado, cómo ve Dr. Cabrera esta nueva instancia

-Tal cual, el protocolo ha sido aprobado hace tiempo, hemos tenido en estos días una reunión con el distrito para ajustar detalles y con la vacunación de los docentes se completará todo lo determinado para ese sector de educación y así se encara un nuevo año que si bien la pandemia no ha terminado, la logística está bajo control y con la vacunación a los docentes que quieran hacerlo, será un elemento de mayor seguridad para todo ese segmento.