Más Artículos

20 de junio 2020

Por Graciela Vázquez Moure “Triste funeral, pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia junto al río, en esta capital, al ciudadano, brigadier general Manuel Belgrano”, escribió el sacerdote Castañeda en su periódico, “El despertador teofilantrópico”. Fue el 20 de junio de 1820. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, así era su nombre, murió a los 50 años, enfermo, olvidado y en la miseria. Cómo sucede a […]

Leer más...

15 de junio 2020

Por Graciela Vázquez Moure Y la metáfora alcanza no solo a las peticiones conocidas este fin de semana por un sector que pide que no haya temporada invernal y no lleguen los turistas a la ciudad, y otro grupo de firmantes a una nota presentada por Mariana Durán, ambas en la plataforma Change.org, en la que se pide la reactivación de la temporada de invierno. Sino también a la […]

Leer más...

10 de junio 2020

Por Graciela Vázquez Moure Alguien hoy me decía que un “pesimista es un optimista que tuvo experiencia” y aunque uno quiere levantar un poco la vara pensando que se lograron muchas cosas en estas últimas semanas, que prácticamente todas las actividades se reactivaron y que la Educación y el Turismo son los últimos eslabones que esperan decisiones concretas, recorriendo el centro de la ciudad, esa luz en el camino […]

Leer más...

10 de junio 2020

Por Graciela Vázquez Moure En una de mis nota dije: “cuando vean quiénes compran las empresas que quebraron nos daremos cuenta cuál fue el objetivo de esta pandemia y de esta cuarentena que destruye la economía”. Lo dije hace semanas, quizás más de un mes. Y me refería sin nombrarlo a China, en primera instancia y a Argentina, en segundo lugar. Porque sin duda en esta jugada que tuvo que […]

Leer más...

7 de junio 2020

La frase la dijo uno de los mejores escritores de Latinoamérica, Gabriel García Márquez. Que comenzó su oficio siendo periodista, jugado, ético y honesto. Cada 7 de junio quienes estamos en esta profesión hacemos un balance de lo que fuimos, somos y queremos ser. En esa lista de prioridades quizás está la base de lo que realmente demostramos al ejercer esta tarea diaria. Y es cierto que muchas veces abordamos […]

Leer más...