18 de marzo 2026
EL OBJETIVO ES LA PLANIFICACIÓN DEL MANEJO Y RESTAURACION DEL INCENDIO DEL AREA Y COMPRENDER LA RESPUESTA DEL ECOSISTEMA
Por Graciela Vázquez Moure
El fuego deja huellas imborrables. Solo el paso del tiempo repara lo que se transformó en cenizas.
Especies nativas que durante cientos de años crecieron y desarrollaron un bosque, fueron arrasadas en el incendio de Valle Magdalena.
Quizás el incendio icónico, ese que probó la fuerza de los brigadistas de nuestro Parque Nacional Lanín y de otras provincias.
La logística a cargo de Parques Nacionales y del gobierno de la provincia de Neuquén, sobre todo este último, lograron que durante los meses que el fuego persistió hace poco más de un año, se controlará, quedara circunscripto, evitaron que las comunidades Mapuche asentadas en el lugar perdieran sus casas.
Todo el trabajo fue reconocido, pero lo único que logró apagarlo totalmente fueron las lluvias de marzo y abril.
Y las primeras fueron festejadas por los brigadistas, y por todos los que día a día seguimos la dramática situación.
Recién a fines de abril el incendio se consideró extinguido. Fueron afectadas más de 22 mil hectáreas y el fuego destruyó casi 20 mil, matorrales y sobre todo bosque nativo.
Esta semana científicos del Parque Nacional Lanín recorrieron el área afectada por el incendio junto a los investigadores Thom Veblen, Juan Paritsis e Ignacio Mundo, con el fin de realizar una evaluación técnica en terreno.
Así lo informaron desde el Parque Nacional Lanin.
La visita permitió relevar patrones de impacto y reconocer señales clave para comprender la respuesta inicial de los ecosistemas.
El trabajo se centró, por un lado, en interpretar la dinámica post-incendio de los distintos tipos de bosque según la severidad del fuego, identificando contrastes en mortalidad, regeneración y condiciones ambientales.
Este análisis es esencial para priorizar áreas críticas, definir objetivos realistas y ajustar intervenciones según la capacidad de recuperación de cada ambiente.
Por otro lado, el recorrido sirvió para delinear nuevas líneas de investigación orientadas al manejo adaptativo y a la restauración en el Parque Nacional Lanín.
Estos aportes fortalecen la toma de decisiones basada en evidencia, mejorando la planificación de acciones de recuperación del bosque nativo y la conservación de su biodiversidad a mediano y largo plazo.
fotos. recorrida de científicos y una de las tantas imágenes del incendio de hace un año
18 de marzo 2026
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