11 de diciembre 2025

“TU LUZ GUIA A OTROS, INCLUSO CUANDO NO LO NOTES”

LOS REGISTROS AKASHICOS UN CAMINO DE SANACION PROFUNDA. QUE PUEDE SER UNA FORMACIÓN COMPLETA PARA UN NUEVO SENDERO DE VIDA

¿POR QUE REPITO LOS MISMOS PATRONES? ¿CUÁL ES MI VERDADERA MISION?

Por Graciela Vázquez Moure

Alguna vez dijo Carl Jung: “Quien mira afuera, sueña; quien mira dentro, despierta”.

Muchas veces el dolor, los miedos, los traumas están dentro nuestro, pero no nos pertenecen, vienen de nuestros ancestros, es como un legado que nos invadió.

Y en estos tiempos de tantas terapias complementarias, se puede sanar y se puede ayudar a sanar a otros, y de esto se trata el trabajo que realiza Aldo Zurzolo con sus talleres, con la difusión de sus conocimientos profundos.

Podés conocer al alma detrás del método: Aldo Zurzolo.

Aldo no solo es un terapeuta con más de 30 años de experiencia, es un canal mediúmnico que comprendió su don desde los 7 años. Su camino personal lo llevó a investigar, a prepararse y a encontrar su equilibrio, para luego crear una formación que es un puente seguro entre lo terrenal y lo espiritual.

Con él, no solo aprendes a leer Registros Akáshicos, sino que también recibís la guía de alguien que camina su propio sendero con responsabilidad, seriedad y una profunda conexión con el alma.

En este caso me interesa que sepas que de acuerdo con lo que Aldo contó a Desde el Sur Digital, te podés convertir en terapeuta y Maestro de Registros Akáshicos, y así comenzar un camino de sanación profunda y una nueva profesión con formación completa, sin necesidad de conocimientos previos.

Y así lanza esta pregunta: ¿Sentís que hay algo más? ¿Que tu camino tiene un propósito mayor?

Y destaca entonces “Muchas veces, la vida nos presenta desafíos que nos dejan con preguntas sin respuesta: ¿Por qué repito los mismos patrones? ¿Cuál es mi verdadera misión?

Y así entra en acción esta propuesta: Los Registros Akáshicos.

Que son la memoria del alma, una biblioteca infinita donde se guarda toda tu historia, potencial y sabiduría.

Aprender a leerlos no es solo una técnica, es una llave maestra que te conecta con tu esencia. Es el primer paso para sanar tus heridas del pasado y, al mismo tiempo, la oportunidad de guiar a otras personas a encontrar su luz.

En este taller tenés dos modalidades: para que elijas a tu conveniencia.

8 Clases en total.

Presencial por Zoom.

Fecha de Inicio: viernes 9 de enero de 2026 hasta el 27 de febrero de 2026

Horario: 18hs a 20hs (Argentina – UTC-3)

ATT (A Tu Tiempo).

Fecha de Inicio: Lo elegís vos, días y horarios que quieras y puedas. Siempre disponible, grabado en la plataforma OnLine.

En un mundo lleno de información, la calidad, la experiencia y la practicidad lo son todo. Nuestra formación en Registros Akáshicos de Nivel I, II y Maestría está diseñada para que puedas integrar esta poderosa herramienta de forma real y efectiva en tu vida y en tu futura profesión.

Un enfoque práctico y vivencial: No es solo teoría, es experiencia. Aprenderás con ejercicios y dinámicas que te permitirán abrir tus propios registros desde el primer momento.

Comodidad y flexibilidad: Las clases quedan grabadas y disponibles On Demand por 60 días para que puedas verlas a tu ritmo y repasar conceptos cuando lo necesites.

Material y soporte completo: Recibís un manual digital en PDF que se convierte en tu guía de consulta permanente.

¿Qué vas a lograr con esta formación?

Salida laboral rápida: Al terminar, tendrás las herramientas para ofrecer lecturas de Registros Akáshicos y generar ingresos haciendo lo que te apasiona.

Sanación personal: Accederás a información clave sobre tus bloqueos, talentos y propósito, liberando patrones ancestrales y traumas de vidas pasadas.

Desarrollo de tu intuición: Afinarás tu canal y te conectarás con tu guía interior.

Y ahora, la oportunidad que estabas esperando:

¡Promoción 2×1! Inscríbete con un amigo, familiar o pareja, y solo pagan uno. ¡Es el momento perfecto para iniciar este camino juntos!

Importante: Se cursa desde la plataforma Escuela del Alma.

Contáctate a través del Whatsapp +54 9 11 5472-8466. Para conocer los costos y forma de pago.