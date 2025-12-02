Editora

2 de diciembre 2025

SAN MARTIN DE LOS ANDES TAMBIÉN TIENE UNA MARCADA REDUCCIÓN EN LA NATALIDAD

LOS NACIMIENTOS QUE DURANTE AÑOS SE MANTUVIERON ENTRE LOS 600 Y 650 NIÑOS, BAJARON EN ALGUNOS CASOS EN UN 45%

EN EL 2020 FUE UN MITO QUE LA CUARENTENA, LA FALTA DE ACTIVIDAD, Y EL ENCIERRO PROVOCARÍA MÁS EMBARAZOS, FUE SOLO ESO: UN MITO

JUSTAMENTE ES A PARTIR DE LA PANDEMIA CUANDO SE PRODUCE LA MAYOR DISMINUCION

TE CUENTO LA REALIDAD DE LA CIUDAD DE ACUERDO CON LOS REGISTROS.

Por Graciela Vázquez Moure

La baja en la natalidad en el país se debe a una combinación de factores económicos, sociales y culturales, que incluyen el alto costo de la crianza, el retraso en la edad de maternidad y la prioridad de las mujeres en sus carreras profesionales .

La fecundidad adolescente es uno de los parámetros en los índices generales, no podemos decir lo mismo en nuestra ciudad, ya que si bien hace una década atrás existía el embarazo adolescente, no era un signo prioritario en los nacimientos.

El tema social y económico puede ser un elemento en este cambio, pero en San Martín de los Andes, no es el esencial.

Según expertos en el tema la salud sexual y reproductiva que organiza todas las acciones necesarias para que las personas puedan tomar decisiones sobre sí reproducirse y cómo y cuándo, también es parte de este cambio.

La realidad se ve en nuestro alrededor, la elección es tener un solo hijo-hija o directamente la elección es no tener hijos. Cuestiones personales, no ven esencial ese camino de la maternidad, priorizan sus carreras, deciden viajar por el mundo, el mandato de hace décadas: casarse, tener hijos y formar una familia parece no ser el camino de ahora.

Las nuevas generaciones tienen otros paradigmas.

Pero podemos decir que, en San Martín de los Andes, los nacimientos empiezan a descender notablemente a partir de la pandemia. Es a partir del 2020, cuando la reducción es abrupta.

Esta realidad empieza a verse en la escolaridad, sobre todo en los jardines de infantes, que ahora se llamarán Escuelas Infantiles e incluirán niños desde los 2 años. Las inscripciones ya no son tan problemáticas como hace años, hay vacantes.

Cambio de paradigma, decisiones que imperan antes de tener hijos, realidad del mundo, porque en países europeos este porcentaje es igual, baja la natalidad entre un 40 y un 50%. Incluso hay pueblos que envejecen.

Pero volviendo a nuestra ciudad podemos aseverar que de acuerdo con los datos obtenidos en el Registro Civil provincial de El Arenal y la mayoría de los años en el registro civil paralelo que funciona en el hospital Dr. Ramón Carillo, son preocupantes porque se ve como disminuye la población infantil a partir del 2020.

Dialogamos con Rosalía Esther Levin Poblete, oficial público titular y responsable del Registro Civil ubicado en el hospital local, quien gentilmente nos proporcionó los datos registrados desde el 2015, años anteriores estaban en el registro de la calle Drury, luego los libros pasaron a la ciudad de Neuquén para digitalizarlos y solo quedaron años anteriores , dos años fueron proporcionados por Eva Urrutia, directora del registro de El Arenal.

En los primeros años del nuevo milenio, recuerdo que la tasa de natalidad era pareja cada año nacían entre 500 y 600 niños, esa media se mantuvo, con fluctuaciones y reducciones, pero no tan notorias.

El Registro Civil ubicado en el hospital Dr. Ramón Carrillo, entrega partidas de nacimiento, pasaportes para niños, y DNI. Se agiliza el trámite haciendo todo en un lugar ni bien se produce el nacimiento. Se encarga además de actas de defunción y casamientos incluso a domicilio.

Los números son claros:

Volviendo a la natalidad de nuestra ciudad podemos decir que en el 2009 se registraron 656 nacimientos, se mantiene ese registro hasta que en el 2012 que baja a 510. Es sensible el cambio, pero no tan extremo.

Si saltamos hasta este año 2025 que termina,

el registro hasta noviembre es de: 337 nacimientos y ahí la realidad nos muestra otra cosa que se inicia en el 2020.

Las cifras se mantuvieron estables con algunos cambios hasta el 2019 y ahí empieza la disminución que es se acentúa a partir de la pandemia.

Los números comparativos son: 2015- 637 nacimientos, 2016- 619 nacimientos, el descenso empieza en el 2017 con 557 nacimientos, 2018 con 515 y es marcada la disminución en el 2019 antes de la pandemia con 431 nacimientos.

Pero la marca más importante que muestra este porcentaje de un 40% menos de los registros históricos es en el 2020 en plena pandemia: nacieron 317 niños, registro que se mantiene en los años siguientes, con fluctuaciones marcadas.

Y es a partir de la pandemia en que la media anual desciende y se mantiene en esos parámetros 2021- nacieron 302 niños, 2022 se registraron 266 nacimientos, 2023 : 385. En algunos casos puede suceder que el incremento de un año a otro se produzca debido a que nacen en diciembre y el registro se realiza en enero del siguiente año.

Baja nuevamente en el 2024 con 344 nacimientos y este año a un mes de termina el 2025 nacieron 337 niños.

Preocupante el descenso de la población infantil, una tendencia que cambia hábitos, que transforma ciudades y países, que produce riesgos en colegios privados que empiezan a ver que baja su matrícula desde el nivel inicial, y socialmente nos hace pensar qué pasará con las poblaciones que tendrán muchos más adultos que niños, una población de adultos mayores con mayor proyección de vida y tendrán menos infancias.

Nuevos paradigmas, nuevas tendencias, y dudas que nadie puede resolver: nadie conoce cuál será el futuro, si cambiarán los paradigmas, o se acentuarán estas tendencias de tasas de natalidad negativas.