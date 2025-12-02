8 de diciembre 2025
Por Graciela Vázquez Moure
Desafiar el frío no es solo un reto físico… es un viaje hacia adentro.
En el contacto con la naturaleza, la crioterapia despierta memorias antiguas en el cuerpo, nos recuerda que somos resiliencia y adaptación.
Algunos pueden pensar que es una moda, la inmersión en hielo. Pueden suponer que los resultados no son efectivos. Pueden esconderse detrás de sus miedos y buscar una excusa.
Pero la realidad y el contacto con quienes lo realizan, muestran una experiencia positiva.
Esto es lo que nos cuenta Pablo Moiño quien realiza varias técnicas para encontrar un mundo interior más positivo, liberar emociones, serenar el cerebro, encontrarse en ese mundo que muchas veces está encapsulado.
Vive en Mendoza, Pablo estará en Villa Meliquina el 18 de enero y en nuestra charla, además de contar cuestiones personales y vivencias muy fuertes, que despertaron otra realidad, contó que, en ese contacto con la naturaleza , la crioterapia despierta memorias antiguas en el cuerpo, nos recuerda que somos resiliencia y adaptación.”
Tiene formación en crioterapia. Streching, meditación y danza que libera emociones, en alimentación saludable, en bienestar y salud digital, tomando un uso positivo en redes y dispositivos.
Todo esto se desarrollará ese día de enero en Tierras Altas, Meliquina en diez horas de 10 a 19 hs, un día para encontrarse a si mismo, para meditar en una jornada intensa, pero positiva porque quien tenga la experiencia descubrirá nuevas posibilidades que quizás, estaban ocultas.
Un cambio de actitud, en cuarenta minutos de cada práctica ayudará tal vez, a un cambio, a explorar áreas y a conectar con el cuerpo, la mente y el alma.
Esta propuesta está abierta a todo público de 25 a 65 años, hay restricciones para personas hipertensas, con problemas cardiovasculares y embarazadas.
“A nivel científico, la exposición al frío activa la grasa parda, fortalece el sistema inmune y mejora la circulación… pero lo más profundo ocurre en el silencio interno: cuando la mente se entrega y solo queda presencia” dice Pablo a Desde el Sur Digital, proponiendo dejar la zona de confort para transitar una experiencia distinta.
