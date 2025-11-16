19 de noviembre 2025
Es una triste noticia, que desde la mañana se aproximaba, cuando sus familiares y amigos informaron que desde el viernes estaba en cuidados paliativos.
Su enfermedad no tenía cura, y se supo hace unos días que el diagnóstico no era alentador.
Falleció esta tarde de miércoles y sus amigos comunicaron hace minutos así la noticia «El grupo de amigos de Palito Gatica, su esposa y familia quieren comunicarle a toda la comunidad, que en la tarde de hoy Palito ha fallecido. Se informa a todos los amigos y personas allegadas que no se realizará velatorio, sus restos serán cremados como el lo solicitara.
Agradecemos a toda la comunidad que lo acompañó en estos meses tan difíciles, a los médicos y a todo el personal del Hospital Ramón Carrillo.»
Lo único que uno puede decir en estos casos es que el recuerdo de un hombre de montaña, un guía con todos sus conocimientos, su humildad y su historia de vida, queda en nuestra ciudad para siempre.
Que su alma alcance la luz y que llegue al mejor lugar donde nada nos impide ser libres, donde las limitaciones no existen y en ese espacio-tiempo el amor y la paz es lo que impera.A su familia y amigos un abrazo de corazón.
