18 de mayo 2025

LA HISTORIA DE MARIANA, A QUIEN LE ARREBATARON A SU HIJA DE SUS BRAZOS

Por Graciela Vázquez Moure

Si hay algo que no se borra nunca en la vida es la violencia institucional, la violencia en todas sus formas nos graba a fuego y el alma queda afectada por estos hechos. Esos momentos vividos en que desconocidos arrebatan de los brazos de una madre a una niña de 5 años, como es este el caso quedan plasmados en la retina y en el corazón.

Sucedió en San Martín de los Andes el viernes 16 de mayo. Mariana, su mamá vivió su vida en nuestra ciudad, los últimos años vivía en Mendoza, hasta hace casi dos años. La madre de Mariana es médica y su padre fue maestro de la localidad, siempre estuvo en la docencia. Ellos, los abuelos sufren en estas horas una triste realidad. Hace más de dos décadas sufrieron otro gran golpe, el fallecimiento de su hijo y hoy en estas horas sufren el arrebato de su nieta y Mariana de su hija.

Es una historia triste en la que intervino la fuerza policial de la Comisaría de la Mujer, niñez, adolescencia y familia”, pero ellos los efectivos policiales, cumplieron la orden de una jueza.

Quien dio la orden no estuvo presente en el momento de esta situación violenta cuando esta niña, no damos su nombre para resguardarla al menos en este momento, fue llevada por personas que nunca había visto, a un lugar que no sabía cuál era.

¿Podemos entender este episodio que ocurrió en nuestra ciudad? ¿Podemos ponernos en la piel y el alma de sus familiares?

A sus abuelos los conozco desde hace décadas, y siento su dolor. No doy nombres porque el tema está judicializado. Solo trato desde mi lugar de dar difusión a esta nota enviada por Mariana, la mamá de esta niña de 5 años que se supone que volvió con su padre, sin entrar en detalles sobre la realidad de este hombre, insisto la situación está en la justicia, solo pienso que existe la mediación, existe el ponerse en el lugar del otro, se llama COMPASION.

El dibujo que forma parte de esta nota fue el último que la niña hizo en el Jardín al que concurría en San Martín de los Andes. Hay una foto que se difundió en redes y que grafica el momento de la terrible situación. Una niña abrazada a su mamá y tres efectivos que esperaban para llevarla.

“Buenas tardes, soy Mariana de San Martín de los Andes, soy mamá de una niña de 5 años, que en el día de ayer-viernes 16.5.2025- me fue arrebatada de mis brazos, por una orden de una jueza de Junín de los Andes, que no pensó en los derechos de mi hija, ni en los míos.

Me llenaron la casa de móviles como si fuera una delincuente, nunca me explicaron el procedimiento a seguir, y por la fuerza pública, se la llevaron a la comisaría de la Mujer “bajo resguardo”, los seguí en vehículo hasta el lugar. Hice la denuncia de lo vivido, en mi domicilio, y mientras mi familia y amigos esperaban poder ver a mi hija y constatar, como se encontraba, ya que se la llevaron personas extrañas para nosotros, y sobre todo para ella y luego de insistir nos dicen que ella no estaba allí.

Se la llevaron sin decirme nada y ni donde iba, solo sé lo que dice la orden que “se la iban a entregar al progenitor”, lo que al cual hace dos años no ve , nunca convivió con él y con suerte, partenaba 5 días al mes. Tiene pericias que limitan el ejercicio del rol y yo no tengo contacto con él, por varias situaciones de violencia que sufrí.

Hoy ya pasaron más de 24 hs y no sé donde está mi hija, se la llevaron a otro lado escondida, la policía es cómplice de este accionar, que tuvieron con nosotros y hoy no sé su paradero , esta es la misma justicia que se jacta diciendo que defiende el interés superior del niño y la niña, y a mi hija no le preguntaron si quería irse con ellos, la obligaron.

A esto se suma que la jueza ordenó otra medida en el mandamiento, a la dispuesta por el juez del exhorto, que era emplazarme para regresar con mi hija a la ciudad de Mendoza, ordenando la jueza de familia de Junín de los Andes que mi hija sea restituida a su progenitor, pudiendo recurrir al auxilio de la fuerza pública.”

Así termina la nota de Mariana, quien intenta reencontrarse con su hija, que ya no estaría en nuestra ciudad.