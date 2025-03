Editora

24 de marzo 2025

UNA TEORIA CONSPIRATIVA

Por Graciela Vázquez Moure

MIRA LO QUE DICE LA IA (INTELIGENCIA ARTIFICIAL) SOBRE LA TRANSFORMACION DE LA ATMOSFERA Y LAS CONDICIONES CLIMATICAS, ADEMAS QUE PIENSA DE LOS “CHEMTRAILS”

Las líneas blancas dejadas por los aviones fueron desde hace más de una década objeto de distintas teorías. Los famosos “chemtrails” o estelas químicas dejadas por los aviones que transforman la atmósfera echando químicos, entonces se convirtió en un tema conspirativo, falso y con una dosis de ciencia ficción. Así lo explican desde las altas esferas y así lo confirma la IA al ser consultada.

Loa aviones cisterna que derraman químicos, han sido un tema eternamente desmentido y ahora la IA también se suma con la desmentida. La foto que ilustra esta nota es de nuestro cielo sanmartinense, una de las tantas líneas que hemos visto.

Pregunté entonces que son los “chemtrails” y su respuesta fue que los aviones de línea y otros desparraman sustancias químicas tóxicas en el aire, con efectos negativos para las personas, agrega que se trata de una teoría conspirativa no tiene base científica.

Eso dice, y agrega la IA que comenzó en la década del 90 en E.E.U.U, cuando algunas personas vieron rastros blancos en el cielo, y allí comenzó la historia. Aluminio, plomo, bario, mercurio, bacterias y virus, dicen que son dejadas en la atmósfera.

Es una teoría dice, ampliamente criticada por la comunidad científica y aeronáutica, algunos de sus argumentos: no hay pruebas científicas que respalden su existencia (sic) y los rastros blancos son condensaciones del vapor de agua en el aire frío , las afirmaciones de los chemtrails son inconsistentes y no se ajustan a las leyes de la física y la química, afirma la inteligencia artificial.

En fin, pide la IA que se busquen argumentos científicos antes de aceptar afirmaciones que pueden parecer alarmantes y convincentes.

Entonces la segunda pregunta de esta cronista fue: ¿cómo se puede transformar la atmósfera? Y así la explicación es extensa. Y dice que es un tema complejo y controvertido, que implica modificar las condiciones climáticas de la Tierra y dice: a continuación, te presento algunos conceptos y tecnologías que se han propuesto. Para alterar la atmósfera de manera artificial.

O sea, no dice que no, no habla de teoría conspirativa y desarrolla un extenso texto.

Con aerosoles, estratosféricos, para reflejar la radiación solar y enfriar el planeta.

Con fertilización de los océanos , agregando nutrientes, que absorben dióxido de carbono. Ingeniería de nubes, modificando su comportamiento y formación, para influir en la radiación solar y la precipitación.

Captura de carbono, capturando y almacenando en forma de carbonato de calcio o en reservorios subterráneos. En este punto podemos agregar que en Islandia ya existe el método.

El nuevo método podría acelerar el emplazamiento de la tecnología de extracción de carbono, dicen los expertos.

Mientras que en el mundo se ha estado luchando para limitar y reducir las emisiones de dióxido de carbono, varias empresas se han concentrado en el desarrollo de tecnología que retira el CO2 de la atmósfera. Así es como se está trabajando en la modificación de la atmósfera según publicaciones científicas.

La IA habla además de la tecnología de las precipitaciones , investigación sobre métodos para influir en la formación y distribución de la precipitación.

Y agrega que la modificación de la atmósfera puede tener problemas éticos y potencialmente dañinos y agrega que la modificación de la atmósfera puede beneficiar a algunas regiones y perjudicar a otras.

Habla además de la falta de un marco regulatorio que pueden llevar a la implementación irresponsable de tecnologías de modificación climática.

En resumen-dice la IA- transformar artificialmente la atmósfera es un tema complejo que lleva cuidadosa consideración de los beneficios y riesgos potenciales como así también a implicancias éticas y ambientales, es importante abordar el tema con precaución y responsabilidad.

Así es que la IA aborda el tema con cuidado, sin duda, pero no niega que exista la posibilidad de modificar la atmósfera, los mares y el planeta, cuestión que complica la versión creíble del cambio climático, o al menos deja una opción de pensar que los extremos en el clima, lo que vemos como fenómenos destructivos, no serían solo por el cambio climático del planeta o la intervención antrópica irresponsable.

Entonces surge una duda: ¿cómo se podrían llevar a cabo todas las teorías que expresa como posibles, si no es desde el cielo y con aviones que puedan crear nubes, desparramar sustancias que permitan esa transformación, por ejemplo.

Un tema que más allá de ser conspirativo es real: vemos las líneas blancas, no se ve el avión, solo un punto metálico a mucha altura, y la mayoría de las veces es hasta tres y cuatro líneas hacia una dirección y hacia la contraria. Qué aviones comerciales normales dejan esa estela en el cielo y tienen una trayectoria en una dirección y luego en minutos en la contraria.