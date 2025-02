Más Artículos

25 de febrero 2025

El intendente Carlos Saloniti recibió a Teo Francisco Morales, el niño sanmartinense de 7 años, que en octubre próximo viajará con sus padres a Barcelona, luego de haber sido seleccionado en diciembre pasado, en pruebas realizadas en Cipolletti.Teo viajará a Barcelona, junto a su mamá Carla y a su papá Francisco, el próximo 25 de octubre para una estadía de 10 jornadas en las que el niño realizará actividades y […]

Leer más...

3 de febrero 2025

“La cordillera es el bienestar de la persona” así definió el lugar donde vivió Por Graciela Vázquez Moure El paso de Pablo Neruda por San Martín de los Andes entre febrero y marzo de 1949 dejó su huella. Una de esas marcas imborrables fue la que mantuvo siempre don Luis Bravo, quien era un niño de 14 años cuando lo conoció en su casa de la cordillera. Don Luis, ya […]

Leer más...

2 de febrero 2025

Por Graciela Vázquez Moure LGBTQ y muchos otros que se van sumando. Sin duda que es una realidad que para algunos no es aceptada. Gays y lesbianas siempre han existido, como se dice desde hace un tiempo estaban en el closet. No había espacio para mostrarse tal como se sentían. No es sencillo afrontar la realidad, y lo he hablado a lo largo de mi profesión con muchos, las personas […]

Leer más...

20 de enero 2025

Por Graciela Vázquez Moure RECORDAMOS LAS CONVOCTORIAS Y LAS MARCHAS EN NUESTRA CIUDAD “Solo la verdad nos hará libres” dije hace 10 años cuando en la plaza San Martín de nuestra ciudad se congregaron en silencio unas 200 personas, el día que se supo que Alberto Nisman fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero. Quizás fue el momento en que fuimos conscientes del silencio que hay bajo […]

Leer más...

6 de enero 2025

Por Graciela Vázquez Moure El Dr. Mariano Arriaga, hace cinco años comenzó un camino que lo llevó a recorrer el país, llevando un mensaje. Encabezó el movimiento Médicos por la verdad, en Argentina. Los orígenes de esa vivencia fue el comienzo de la Pandemia, en marzo del 2020, esa que encerró al mundo, que detuvo el planeta, que intentó una prueba de control. Y que en cierto modo se logró. […]

Leer más...