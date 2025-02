Más Artículos

13 de febrero 2025

Se dispuso una ambulancia, bomberos y brigadistas en la comunidad con permanencia las 24 horas. El Gobierno de la Provincia de Neuquén confirmó que los evacuados del paraje Chiquilihuín regresan a sus hogares tras el retroceso del fuego en varias zonas y la ayuda de las condiciones climáticas. La coordinadora del Comité de Emergencia y secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna fue la portadora […]

11 de febrero 2025

LOS JOVENES QUE NOS REPRESENTAN Para un grupo de egresados de la EPET N° 12 de San Martín de los Andes, ‘sarasa’ no sólo es una palabra coloquial usada en nuestro país para calificar un discurso improvisado; es, también, el nombre con el que decidieron llamar a su proyecto vinculado a un kit con sensores de aplicación en el sector agropecuario, con el que ganaron un certamen nacional. “Nos divertimos bastante porque […]

7 de febrero 2025

EL COMITE OPERATIVO ACABA DE INFORMAR QUE SE EVACUARA A LA COMUNIDAD DE CHIQUILIHUIN POR EL INCENDIO DE VALLE MAGDALENA Y SE CIERRA EL PASO FRONTERIZO MAMUIL MALAL A raíz del incendio que se combate en la zona del Valle Magdalena y del que están participando en forma activa cientos de brigadistas, bomberos y efectivos de distintos organismos provinciales y nacionales, el Gobierno de la provincia del Neuquén y el […]

7 de febrero 2025

EL VIENTO NO AYUDA Y YA SE QUEMARON 7000 HECTAREASSE SUMAN MÁS MEDIOS AEREOS Y LA SITUACION SE COMPLICA Por Graciela Vázquez Moure Quizás no es el momento, pero muchos nos preguntamos cómo se inició el incendio en Valle Magdalena en el área Tromen. Una montaña con vegetación intensa, cerrada, caña, araucarias y otras nativas. Un terreno escarpado donde no hay turistas, no hay acampe y no era una zona […]

4 de febrero 2025

127 AÑOS- 4 DE FEBRERO DE 1898-4 DE FEBRERO DE 2025 Por Graciela Vázquez Moure “Hay momentos en la vida de los pueblos, en los cuales se hace imprescindible detenerse en el derrotero de su destino, para tomar consciencia de sí mismos, valorar las enseñanzas del pasado, a fin de proyectar con mayor certidumbre su anhelo entrañable hacia lo que está por venir” Este texto pertenece a Fernán Félix de […]

