25 de septiembre 2023

50 AÑOS

“Sucede que me canso de ser hombre”

Por Graciela Vázquez Moure

Es difícil olvidar qué estabas haciendo cuando te llegaba una noticia impactante.

Es difícil olvidar ese viaje a Futrono cuando también cinco décadas era el motivo de un encuentro. En este caso febrero del 99 y 50 años del paso de Pablo Neruda por San Martín de los Andes, huyendo para evitar su muerte por cuestiones políticas.

imagen en medio de su viaje hacia el exilio 1949

Y volviendo a ese 23 de setiembre de 1973, claro, el impacto me conmovió hasta las lágrimas mientras preparaba un trabajo para la facultad. Era la radio la inmediatez. La noticia llegó esa tarde: murió Pablo Neruda. Y aunque se sabía que tenía un cáncer terminal, no dejó de doler, de pensar que el poeta callaba para siempre y solo sus libros serían parte de nosotros.

Y es que este 23 de setiembre se cumplieron 50 años de esa partida, con un tema aún pendiente: saber si fue asesinado, como casi todos los análisis científicos lo indican.

Su muerte se produce 12 días después de la de Allende y el golpe de Estado de Augusto Pinochet.

Fue en la Clínica Santa María donde estaba internado, fue un día antes de exiliarse en México, donde seguramente sería un gran opositor.

Dicen en los estudios que se hicieron que una marca en su pecho mostraba signos de una inyección letal.

Misterio, censuras, libros quemados, amenazas a quienes podían aportar algún dato.

Así pasaron estas cinco décadas y desde el 2011, la investigación se profundizó. Hay pruebas suficientes como para determinar una versión seria, creíble y justa para su memoria.

Escríbí varios artículos siguiendo el tema, hoy este es solo para recordarlo, recordar “Residencia en la tierra”, o “Crepusculario”, o las “Odas elementales”, o Canto General”, por nombrar solo algunos. “Confieso que he vivido” eterno como su recuerdo.

Así Neruda sigue siendo uno de los grandes poetas del mundo y hoy podría decir “sucede que me canso de ser hombre” recordando uno de los versos de su maravilloso “Walking around” uno de los poemas de Residencia en la tierra. Sucede que ya Pablo pasó a ese plano que deja de ser hombre para convertirse en un legado que tantas generaciones hemos amado.

El «clostridium botulinum», la bacteria encontrada cuando se exhumó el cuerpo en medio de la causa que investiga su muerte, en el 2017 fue casi la certeza que alguien decidió que Pablo Neruda dijera más que nunca “Sucede que me canso de mis pies y mis uñas/y mi pelo y mi sombra / sucede que me canso de ser hombre (Walking Around)