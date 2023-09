Editora

10 de septiembre 2023

10 DE SEPTIEMBRE, ES EL DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Existe en San Martín de los Andes un gran trabajo en red que no va a dejarte caer.

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 29 años. Según la Organización Mundial de la salud, cerca de 800.000 personas se suicidan por año en todo el mundo.No existen fórmulas mágicas, sino humanas. Existe el acompañamiento y la escucha profesional y familiar; el amor por quienes nos rodean y la no subestimación de la tristeza. Hablar abiertamente del suicidio ya no puede ser tabú. Reconocerlo debe ser un puente hacia el verdadero apoyo que puede salvar la vida de quienes padecen de ansiedad, depresión o desesperanza. Quienes hablan de suicidio, pueden estar pidiendo ayuda. Quienes demuestran su tristeza, también. En estos tiempos de virtualidad, un abrazo y un encuentro pueden ser la puerta a la vida que alguien necesita.Es importante conocer las señales de alerta: aislamiento, persistencia de ideas negativas, desesperanza, irritabilidad, cambios de conducta, ansiedad, odio a sí mismo, fantasías suicidas metafóricas como “me quiero ir de viaje y no volver más”. Hablar abiertamente del tema, mostrarnos disponibles emocionalmente, escuchar, evitar juzgar, criticar, contradecir, desvalorizar, minimizar y saber a dónde acudir es fundamental.Si estás pasando por momentos de crisis, depresión o ansiedad, o conocés a alguien que esté transitando estas situaciones, no dudes en comunicarte al 107 durante las 24 horas del día. Existe, en San Martín de los Andes, un enorme trabajo en red que no va a dejarte caer.