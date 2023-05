Editora

11 de mayo 2023

EL PARQUE NACIONAL LANIN CUMPLE 86 AÑOS

Por Graciela Vázquez Moure

Son estos extensos territorios naturales que reciben protección estatal por la belleza que ostentan y para proteger los ecosistemas valiosos que alojan, eso es el Parque Nacional Lanín

Pasaron 34 años de la donación de tierras que Francisco P. Moreno concretó en 1903, cuando decidió regalar al Estado la estancia que había recibido por los servicios prestados al país para que sea destinada a un parque público natural. Eran 22.500 hectáreas ubicadas en la zona del lago Los Cántaros, Puerto Blest y Laguna Frías, que se constituirán en el centro, el núcleo, del Parque Nacional Nahuel Huapi. Las hectáreas iniciales ampliadas 4 años después a 43.000 has. , mientras que varias décadas más tarde se destina una cifra mucho mayor que supera las 700.000 has.

El gobierno nacional extiende la tierra que destina a la conservación natural y que permite la creación de otros parques entre ellos el Parque Nacional Lanín. En la misma fecha se crean tres Áreas Naturales Patagónicas: Los Glaciares, Los Alerces y Perito Moreno.

En 1937, el 11 de mayo se crea este nuevo Parque Nacional y llega a San Martín de los Andes y a Neuquén. Esta incursión en territorio de la provincia cambia la historia.





El Parque Nacional Lanín comienza a desarrollar en la provincia la conservación de las áreas protegidas en un total de 412 mil has. divididas en distintas áreas y desde el 2007 forma parte de la reserva de biosfera Andino Norpatagónica. La superficie del Parque Nacional Lanín se subdivide en dos áreas de manejo: parque nacional con 216 993 has, y el área protegida con recursos manejados con 195 010 has, que a su vez se divide en tres reservas denominadas Zona Lácar, Zona Ruca Choroy y Zona Malleo. Bosque y estepa patagónica forman parte de su diversidad.

El Parque Nacional comprende también 24 lagos de origen glaciario completando un entorno natural rico en belleza y diversidad ecológica.

Se distingue además por la belleza y variedad de su bosque nativo. Ese bosque que en los primeros años del siglo pasado fue explotado por los aserraderos ubicados en San Martín de los Andes y sus alrededores y que con la llegada de Parques, debió dejar de explotar el bosque nativo por las políticas de conservación.

Su nombre representa al volcán emblemático de la zona, el Lanín.

En otra zona fronteriza como el paso Hua Hum, la presencia de Parques Nacionales aseguró en estos 86 años la preservación de una zona intangible, por un lado y otra amplia zona con pautas claras de conservación de la naturaleza, aunque en ella siguen poblaciones que llevan más de 100 años con antiguos pobladores.

La ruta 40 en su tramo denominado de los Siete Lagos, también impone uno de los circuitos turísticos más visitados y admirados por turistas y residentes.

Las hoy ciudades de San Martín y Junín de los Andes, se incluyen en parte de la extensión del PNL donde impera su jurisdicción, tal como sucede con la ciudad de Aluminé, ubicada al norte de San Martín de los Andes y en la que la zona de Ruca Choroy muestra paisajes de gran belleza con un bosque de araucarias único en la zona.

En lo que respecta a la arquitectura, fue el arquitecto Alejandro Bustillo quien incorporó un estilo que impera tanto en el Nahuel Huapi como en el Lanín, piedra y madera es parte de su estructura y fueron las seccionales del Parque Lanín, las primeras en desarrollar este particular signo edilicio en Neuquén, propuesto por el notable arquitecto nacido en Buenos Aires pero que dejó su impronta en tierra patagónica. Incluso la intendencia del PNL tiene este estilo inconfundible.

Un párrafo aparte para el área de combate de incendios forestales, en la que los brigadistas protegen y actúan cuando los bosques son amenazados por incendios forestales, sobre todo en la época estival. Ellos además en el área de Incendios, Comunicación y Emergencias son los responsables de la búsqueda de personas que se extravían en la montaña o de realizar rescates en el volcán Lanín cuando existen emergencias que involucran a andinistas que escalan la montaña de 3776 mts de altura.