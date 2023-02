Editora

3 de febrero 2023

UNA MUJER QUE DEJO UNA HUELLA QUE PERDURA FRENTE AL LAGO LACAR

DELICIA TORRES CREADORA DE “DELI”

Por Graciela Vázquez Moure

Son personas que dejaron un legado. Las que fueron felices sabiendo que creaban nuevas propuestas en un pequeño pueblo de la Patagona .Ella tiene 90 años, trabajó hasta pasados los 80 años, fue cuando le hice esta entrevista en enero del 2012. Pasaron once años y en ese momento trabajaba en su confitería, ahora ya restaurante. Iba a hacer sus conocidas hamburguesas. Y en esta fecha la recuerdo especialmente porque fue una mañana calurosa de enero hace once años, porque me dijo “no doy entrevistas porque no me gusta, pero te dije que sí, con vos es distinto” y así fue ese privilegio de una charla profunda histórica en su cabaña. Once años después vuelvo a reproducir su propia esencia, esa que Delicia Torres muestra con su modo de ser, de pensar, de actuar. Su legado lo recuerdan residentes, estudiantes de la Universidad del Comahue de la década del 70, los turistas que ni bien llegan concurren a Deli, hoy “La vieja Deli”, frente al lago Lacar, ya es parte del paisaje de la ciudad. Una ciudad de 40 mil habitantes, según el censo del 2022.

Delicia ya no trabaja en Deli, pero sigue recibiendo a sus nietos y bisnietos en su ahora departamento, Pablo me dijo que van todos los jueves a comer y ella los espera, como antes, como siempre. Lo que sigue es la historia de una mujer pionera, que mantiene su impresión profunda y duradera en su pueblo, ahora ciudad. Delicia Torres, les cuenta su historia.

Se llama Delicia Torres, nació hace 90 años en la zona de Chapelco Chico, a 15 km del casco urbano de San Martín de los Andes. Se crió en el campo con los animales que tenía su abuelo, junto a su madre y a la tierra, que la vio crecer.

Claro que para muchos no serán datos suficientes para saber de quién estoy hablando, pero si les digo que todos la conocen como Deli, que es la mujer que creó un espacio visitado por turistas y residentes, emblemático, frente al lago Lacar. Un lugar en el que comer o tomar un café desde hace años es el punto inevitable. Digo si les doy ese dato, ven su foto en medio de la cocina, saben inmediatamente que hablamos de esta mujer que con un pequeño kiosco en la década del 70, vendiendo lomitos, hamburguesas y chori pan, logró luego lo que vemos: “Deli”.



Delicia estudió en la Escuela 86 de la Vega “solo hasta tercer grado, porque ahí se hacía hasta cuarto, yo terminé tercero, después ayudé en el campo a mi abuelo y a mi madre, más grande trabajé en el hotel Ronel, era de Fabra, ubicado en la esquina de Drury y San Martín, después seguí en el Lacar” recuerda.

¿Cómo fue tu niñez? fue una de las preguntas “linda” fue la respuesta “porque caminaba mucho desde el campo hasta la escuela, nevaba mucho, no como ahora, tenía mis compañeros y recuerdo a mi maestra Raquel Ragusi, la mamá de Pepita, muy buena maestra” cuenta Delicia.

Fue una trabajadora incansable “en los hoteles aprendí todo lo que sé” y enfatiza este pensamiento recalcando “toda mi vida trabajé, siempre.

Delicia nos trae una imagen del pueblo de antes “las alamedas, las acequias, era otra época, pero ahora San Martín de los Andes es hermoso, son momentos distintos de la vida”.

Se casó a los 21 años y tuvo una hija María Enriqueta, “Kuki” así la conocen todos. Kuki falleció en la pandemia. Un momento triste en su vida. Tiene dos nietos y una nieta, cinco bisnietos y con sus 90 años sigue adelante cada mañana tomándose la vida con calma, como ella dice “me gusta ser independiente, me levanto temprano, hago mis cosas en la casa, hago gimnasia y escucho música”.

Le gusta la música romántica “Luis Miguel, Marco Antonio Muñiz, Diego Torres. En uno de los estantes de un mueble de su casa, las pilas de discos de vinilo muestran un rasgo de otra época “estos los ponía en el kiosco, por eso hay tantos” señala.





Reconoce en la charla que “no era de mucho salir, porque como trabajaba no tenía tanto tiempo” y menciona a una de sus grandes amigas: Zoila Martínez, ya fallecida, “me quedan pocos de la época” dice sonriendo.

“Deli”, la confitería que lleva su nombre, fue gran parte de su vida “la verdad que si, gran parte, trabajamos todos, pero en los primeros años era yo sola, cuando empecé con el kiosco frente al lago, pero el campo me gustaba mucho, fue parte de mi niñez y el lago Lacar es parte de mi paisaje, es hermoso”.



En estos 90 años vivió el pueblo de antes y el de ahora, no añora tiempos pasados, le gusta vivir el presente y siente que San Martín de los Andes es una joyita de la Patagonia “cuando uno se va de acá, le gusta volver, aprecias lo que es, incluso la tranquilidad que todavía tiene”.

Recordamos ese tiempo de vida sustentable del pueblo. En el campo se lograban los alimentos, estaban los molinos harineros en La Vega, los camiones recién en la década del 30 empezaron a llegar con mercadería, venían desde Zapala en largos viajes, era otra la forma de vida del pueblo.



Delicia cree en Dios, le gusta la paz, siente que el campo le brindó ese temple, le gusta el turismo y la ciudad llena de gente “no hay que ser egoísta porque sin duda la vida cambia con el turismo, pero da trabajo”.

No fue nunca de prestar atención a los personajes famosos que pasaron por “Deli”, pero si recuerda que cuando tenía el kiosco pasó Jorge Barreiro, cuando era el típico galán de telenovelas y Alfredo Alcón, “de ellos dos me acuerdo, pasaron muchos conocidos pero la verdad que nunca presté mucha atención”.

Conoció al Dr. Koessler, fue su médico “y al Dr. Nuñez que nos trajo la salud pública, con ambos me atendía, eran médicos sencillos, cariñosos, tengo buenos recuerdos de ellos dos, con vocación y ahora no todos los médicos son como ellos. Fueron muy importantes para el pueblo”.

Hay personas mayores a las que les cuesta abrir el arcón de los recuerdos, es lógico, porque vuelven otras épocas y a veces la nostalgia nos juega una mala pasada, pero a ella no, a Delicia no le pasa eso, porque como ella dice vive el presente y los recuerdos son parte inevitable de la vida. Así fue cuando en enero del 2012 contó parte de su vida y no dudó en recordar sus comienzos en ese kiosko frente al lago Lacar, en el que incluso alquilaba embarcaciones de madera, nunca dudó en dejar su huella y ahora con sus 90 años, sigue teniendo una mirada positiva de la vida.