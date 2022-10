Editora

12 de octubre 2022

Estanislao Bachrach “En el Limbo” y un acercamiento a la Inteligencia emocional

Por Graciela Vázquez Moure

Se define como “un buscador de preguntas” es Dr. en Biología Molecular y realizó especializaciones en el extranjero en liderazgo, innovación e inteligencia emocional.

Estanislao Bachrach estuvo en la Feria Regional del Libro en San Martín de los Andes y presentó su libro En el Limbo, una publicación que apunta a diseñar tus emociones para convertirte en quien siempre quisiste ser, como él mismo lo menciona.

El liderazgo es una de las premisas y en esta charla a sala llena, no dejó de mencionar que escribe para él en una búsqueda constante de conocimiento y mejorar en su vida.

Se pregunta qué sabe la ciencia de la creatividad y en esta traducción del vocablo Limbo, del latín significa “borde” o “límite” explicó entonces que es una zona del cerebro donde se encuentra el centro de las emociones.

“Uno enseña lo que tiene que aprender” dijo entre muchas otras cosas imposibles de sintetizar, tendrías que leer el libro como para ahondar más en estos análisis que nos ayudan a comprender lo que nos pasa, por qué la tristeza no es mala, por qué la vida no es como vos querés que sea, por qué el dolor no es malo y en definitiva afirma que no hay emociones negativas.

En una presentación que sin duda queda corta como para profundizar demasiado en algo tan complejo como es el cerebro, y saber las razones por las que sentimos que este órgano tan sobreestimado envejece cuando pasan los años, o eso creemos, porque Estanislao Bachrach, explicó que es todo lo contrario y afirmó que podemos mejorar su estado creando y aprendiendo nuevas cosas, emprendiendo tareas que lo mantengan atento.

Habló de la meditación y su efecto positivo en nosotros, que rejuvenecer es aprender algo nuevo, y que muchas veces quejarse es una forma de buscar placer.

Emociones, todas ellas irritación, rabia, ira, alegría, placer impotencia, indignación, el enojo, muchas forman parte de nuestro cotidiano y más allá de la presentación, la charla creativa y en momentos divertida de este doctor en biología molecular que estuvo en San Martín de los Andes, podés leer el libro en el que en más de 500 páginas desarrolla las alternativas para iniciar un viaje y empezar a “tomarte un momento para pensar lo que sentís o pensar lo que estás pensando”.

(la presencia de Estanislao Bachrach fue gestionada por la comisión organizadora de la Feria y por la librería Patalibro y lo acompañó la periodista Melisa Sansota)