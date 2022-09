Editora

22 de septiembre 2022

COMO ENCONTRAR EL CAMINO PARA SANAR PATRONES HEREDADOS

Por Graciela Vázquez Moure

La terapia transgeneracional es uno de esos caminos hacia el cambio. Aldo Zurzolo terapista holístico, cuenta cómo conocer estas alternativas para sanar.

Curarse de un trauma se asemeja a crear una poesía. Ambas actividades requieren encontrar el momento oportuno y las palabras y las imágenes adecuadas para lograrlo. (Del libro Este dolor no es mío).

La terapia transgeneracional conduce a saber que muchos de los conflictos, enfermedades y experiencias que repetimos en nuestra vida, tienen que ver con patrones inconscientes heredados, de las situaciones no sanadas y emociones no liberadas de nuestro clan.

Por lo tanto, conocerse a través de la historia familiar nos permite dirigirnos a una vida más auténtica sanando desde la raíz y liberando a las generaciones futuras.

Aldo Zurzolo es terapeuta holístico y coaching, experto en distintas terapias, con una importante formación, entre ellas terapia transgeneracional que se trata de liberar y trabajar las creencias y valores que un individuo ha heredado, para eliminar esos bloqueos y conseguir la meta deseada.

Liberarse. De eso se trata, esta entrevista que Desde el Sur Digital mantuvo con Aldo Zurzolo.

Desde el Sur Digital- Qué importancia tiene el árbol genealógico en la terapia transgeneracional

Aldo Zurzolo– Fundamental. Lo que hace es traer luz a esa información que se va heredando. Traemos todo lo que tiene que ver con esa información de nuestros ancestros. Se trabaja el poder sanar esas heridas que heredamos, siempre heredamos cosas buenas y otras no tanto. Lo que se trabaja es aquello que limita, que trae inconvenientes, cuando uno empieza la terapia nos damos cuenta que muchas de las vivencias están relacionadas con nuestros ancestros, cuando lo hacemos consciente empezamos a sentir esa libertad y a ser nosotros mismos. Porque muchas veces estamos tomando distintos personajes para poder sanar, y lo importante es que se puede sanar una dolencia cuando la traemos a la consciencia y tenemos comprensión.

-Creo que se puede decir: esto no es mío, incluso darse cuenta de dónde provienen esos bloqueos que muchas veces surgen.

-Yo aclaro que con estas técnicas no buscamos culpables, pero muchos bloqueos tienen que ver con cosas vividas por algún ancestro. Aparecen situaciones que no se están viviendo en ese momento. Un recuerdo de algo que esa persona no vivió, sensaciones, situaciones irracionales, cuando uno puede comprender de dónde viene, desaparece.

-Es una manera de indagar en nosotros y en nuestros ancestros ¿no?

– Justamente, saber por qué aparece eso. Si tengo miedo de subir a un auto porque pienso en un accidente, y nunca me pasó nada de eso, es una razón para entender que viene de otro lado. Por dar un ejemplo.

-Es impresionante esa transmisión de nuestros antepasados.

-Avanzó mucho el campo de investigación llamado epigenética, que es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se producen sin cambios en la secuencia del ADN.

En un principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por el ADN cromosómico que recibíamos de nuestros padres.

Ahora que los científicos entienden mejor el genoma humano, han descubierto el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico (responsable de la transmisión de rasgos físicos como el color del cabello, de los ojos y de la piel) solo constituye menos de un 2 por ciento del total de nuestro ADN.

El 98 por ciento restante está compuesto por el llamado ADN no codificante, que es responsable de muchos de los rasgos emocionales, de conducta y de personalidad que heredamos.

– Y hay emociones ocultas que pueden derivar en una enfermedad, y entonces, algunas emociones son heredadas.

-Todo aquello que no podamos expresar o superar a la larga se biologiza. Eso es lo que descubrió la decodificación biológica, la enfermedad muchas veces es una alarma, que surge por diferentes situaciones que vivimos, muchas de ellas emocionales, y muchas heredadas.

-Cómo se encara una terapia transgeneracional.

-Hay distintos enfoques. Yo le pido a la persona la información familiar, hasta los abuelos, si hay más mejor. Entonces reunimos fechas importantes, fecha de nacimiento, casamientos, mudanzas, accidentes, si hay relación entre esos sucesos y lo que la persona siente. La consulta se centra en un punto específico. Nos enfocamos en cuál es la consulta, empezamos a mirar hacia arriba y con quiénes hay afinidades. Y es como un rompecabezas. Hay generalidades. Lo que ha pasado en esos ancestros, hasta qué pasó con el dinero en esa familia. Cuando se llega a una información muchas personas sueltan el problema y se dan cuenta que no era de ellos, sino heredado. Una vez comprendido lo que hacemos es entender a ese ancestro, comprender, no justificar, y ese entendimiento lo libera de esa acción que no era de esa persona.

-Son patrones que nos rigen, muchas veces le llamamos mandatos ¿no?

-Yo lo llamo: una mirada de drone. Nos permite entender el panorama, las razones por las que nuestros antepasados tuvieron esa actitud, comprendemos qué fue lo que les transmitieron. Las carencias, la falta de amor, muchas veces es lo que ellos recibieron.

-Si se puede mejorar una situación traumática, por qué no hacerlo, eso es el objetivo de estas terapias…

-Todo lo que nos pasa con las personas está puesto en el camino para ver algo y aprender de eso, cuando ese actor me está mostrando algo, pasa que cuando lo veo, eso desaparece. Venimos a este mundo para sanar y evolucionar, lo veo por las terapias de vidas pasadas. Siempre hay algo específico que tenemos que sanar y a eso venimos.

-¿Tenemos dobles en nuestros ancestros?

– Si. Pero… ¿Qué es ser doble? los nombres, parecidos físicos, fechas, el doble lo que nos muestra es que cargamos aquello no resuelto de ese ancestro. En la consulta nos fijamos en esos dobles, qué le pasó a esas personas y con eso se arma un rompecabezas que lo ayuda al consultante a poder liberarse al darse cuenta que ese dolor, bloque o trauma, no es de él. Venimos para sanar y eso muchas veces es tomar la responsabilidad de lo que sucede, es lo que va a ayudar a soltar, a cambiar el enfoque.

Sanar es un proceso único, especial y diferente para cada persona.

La liberación y el autodescubrimiento son sin lugar a duda, una de las paradas más esperadas de todo el recorrido.

La transformación es el resultado de esta evolución, el cambio.