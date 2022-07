Editora

26 de julio 2022

“BIONEUROEMOCION”. UN HILO CONDUCTOR QUE RESUENA EN LAS EMOCIONES Y LOGRA LA COMPRENSION DEL CONFLICTO

Por Graciela Vázquez Moure

¿Podemos estar mejor? Podemos encontrar en estos tiempos terapias complementarias que con una visión holística e integradora logran el bienestar social y mejor calidad de vida, percibiendo la existencia y la salud física y el estado psicológico, cambiando su relación con el entorno. Si podemos desprogramar esas situaciones inconscientes que nos someten a momentos estresantes, por qué no hacerlo. Podemos perdonar y perdonarnos, dejar de sentir culpa y transformarla en responsabilidad. Donde no haya juicios, sino descripción de lo que nos pasa, de todos estos temas dialogamos con Pepo Ferraro, experimentado acompañante de esta terapia, buscando ese hilo conductor que tiene el objetivo de un bienestar emocional, proponiendo una visión holística del individuo. De eso se trata esta entrevista centrada en la Bioneuroemoción.

Desde el sur digital-¿Qué es la bioneuroemoción?

Pepo Ferraro-Es una metodología, un conjunto de pasos que siguen una secuencia y dan una visión holística integradora. Holística porque la persona forma parte de un todo. Cada acción que toma esa persona incide en todo su entorno, incide en el universo. Es integradora porque integra varias ciencias: la física, la biología, la psicología. Todo bajo un manto que sería la más nueva, que es la física cuántica. Logrando una mejor calidad de vida.

-En qué se centra esta decisión tuya de interesarte por la bio- neuroemoción, viniendo de otras terapias complementarias.

-Empecé por biodecodificación. Cuando empieza Enric Corbera con todas estas ciencias encuentro un justificativo, relacionando avances científicos, esto me decidió por este nuevo camino. Integra la física, a través del espacio-tiempo, la masa y la energía. La química a través de las propiedades de la materia. La biología a través del origen y evolución de las especies y la psicología a través de los procesos mentales. Pero la ciencia que une a todas es la Mecánica Cuántica.

– Ya los neurólogos hablan de esto, cuando hace 20 años había un abismo entre las emociones y las patologías…

– Yo tengo una base en ingeniería y cuando vi mecánica cuántica en los años 80, lo vi desde un aspecto matemático pero las conclusiones eran las mismas a las que llegamos con la bioneuroemoción y la física cuántica.

-Bueno. los médicos palestinos hace décadas fueron famosos por la medicina cuántica.

-Claro, exactamente. Desde ese punto de vista la bioneuro es la gran integradora de todo. Lo llamo a Corbera el gran integrador, porque realmente se ocupó de integrar todo esto y surge esta metodología.

– ¿En qué se basa esa metodología?

-En el encuentro con una persona que trae un síntoma físico, una disfunción conductual, y tratamos que llegue a la comprensión de aquellas situaciones que haya vivido o que haya heredado de su transgeneracional.

Eso que le ha provocado la proyección inconsciente. Siempre nos estamos proyectando y eso hace que nosotros percibamos el mundo de una manera determinada, basado en creencias, miedos, ahora todas las personas en esa misma situación, no se conectan con la misma reacción y ahí está el tema de la percepción. Otra es ver el hábito, una forma de vida, porque cuando vemos que todo lo que nos sucede tiene que ver con nosotros, dejamos de poner culpas afuera y vemos que mucho de lo que nos afecta puede ser un espejo, hasta podrían ser maestros nuestros.

-Qué es lo que nos hace pensar que son nuestros maestros y no los causantes de nuestro sufrimiento.

-Si yo veo que una persona me traicionó, es una forma de verlo, otra forma sería que yo me estoy proyectando en eso. Y entonces esa persona me está mostrando algo que es mío.

-Es un espejo.

-Tal cual y estamos rodeados de espejos todo el tiempo. De esta visión podemos llegar a sentir a partir de lo que uno ve en el afuera, y al modo de percibirlo, podemos tener una mejor calidad de vida.

-¿Y cómo se dispara una enfermedad en ese entorno?

-La enfermedad es hija de la percepción. Una persona viene con un síntoma, y en una sesión de bíoneuro esa persona llega y como dice Corbera, “yo no quiero que hables porque te quiero escuchar” y lo que parece una contradicción es que no quiere que le cuente toda su historia, porque esa historia es una percepción suya y es mentira.

-Es como una construcción del cerebro.

-Exacto, que tiene que ver con poner la culpa afuera, La enfermedad es una respuesta biológica a una situación que se vive conflictivamente con estrés, y la persona no puede resolver. Cuando la vive lo hace en soledad. Y estamos diciendo que no comunica lo que siente y no dice lo que le pasa. Si lo comunicara soltaría esa energía que se acumula en ese momento.

-Y esto se aborda ¿de qué manera?

-A partir del síntoma en el acompañamiento, empezamos en una sesión o dos, para hablar del tema y blanqueamos esa situación. Desde cuándo está viviendo esta situación y describe el escenario de su vida. Para el inconsciente el tiempo y el espacio no existe. Cuando se trae el motivo que provocó la reacción lo vive en ese momento otra vez. Por eso en la sesión hablamos en presente.

Conectamos a la persona con sentimientos, con pensamientos y con emociones experimentadas en el momento del estrés. Se buscan resonancias en su vida cronológica, siempre tiene que ver con su infancia, con similar índice de emocionalidad. Iguales o parecidas, Y se revive esa escena que quizás pasó décadas atrás.

-Pero quedó guardadito adentro.

-Tal cual y lo que buscamos es un hilo conductor. Lo que llamamos el hilo de Ariadna, para salir de ese laberinto. Luego de buscar la resonancia personal, buscamos las familiares, siempre encontramos una relación. Y es donde se ha generado esa situación de estrés y ha heredado lo que proyecta la creencia y luego el estrés y el conflicto.

RECORRER UN SENDERO

-¿Para qué sirve ese camino iniciado?

-Para que la persona tome consciencia. Porque muchas veces lo que le pasa es porque se está haciendo cargo inconscientemente de algo que no provocó.

-Cuando toma consciencia ¿resuelve el conflicto?

-Está en condiciones de resolverlo. Aclaro que la bioneuroemoción por sí misma no cura nada. Pero lo que hacemos es darle una herramienta para que tome sus decisiones. Queda posicionada para decidir, para trascender el conflicto. Pasa de un estado de consciencia a uno más elevado.

-¿Hay que tener el deseo de sanación?

-La enfermedad es una respuesta a esa emoción que se no pudo transformar. Es gestionar las emociones. La intención tiene que cambiar: esto me está afectando y no hago nada. Cuando empiezo a cambiar esa percepción empiezo a ver la vida de otra manera. El perdonar y perdonarse, es importante: me perdono por haber traído esto a mi vida, sería un camino.

-¿En una sola sesión se llega a un cambio de esa emoción?

-En una sola sesión se llega, y después puede haber una segunda, en unos 30 o 40 días. La pregunta es qué cambió en la vida con ese primer encuentro. Le doy una tarea, una meditación para sanar relaciones, o hacer un duelo, sanar al niño interior. Se hace una evaluación y cierre. No se vuelve a plantear el mismo tema, volvería a ser lo mismo. La persona relaciona cosas que jamás relacionó y eso le ayuda a la comprensión y a la toma de consciencia.

Por último podemos decir que la bioneuroemoción es un método humanista cuyo objetivo es el bienestar emocional, proponiendo una visión unificada en todas sus manifestaciones para lograr mejorar la calidad de vida.

(contacto con Pepo Ferraro 2972-403259)